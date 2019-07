Los próximos AirPods serán resistentes al agua

Seguro que conoces a alguien que tiene unos Apple AirPods y que, al darle uso al hacer deporte, los auriculares han acabado por estropearse ya que no ofrecen la protección necesaria. Pues bien, esto parece que va a cambiar en poco tiempo ya que los siguientes modelos de la compañía de Cupertino incluirán todos lo necesario para que el sudor y la lluvia no les afecte

Según se ha podido saber los nuevos Apple AirPods que prepara la compañía liderada por Tim Cook incluirá protección frente al agua, por lo que será compatible con el estándar IPX5 como mínimo, aunque conociendo la forma de trabajar de la firma, lo normal es que la elección sea IP68, lo que añadirá también lo necesario para que el polvo no sea un problema para los auriculares. Con este añadido, lo que se consigue es aumentar la resistencia que ofrece el accesorio, corrigiendo uno de los fallos que hasta la fecha tiene las dos generaciones que se han lanzado al mercado.

Cambios en el diseño de los nuevos Apple AirPods y algo más

Los nuevos auriculares ofrecerán protección contra el agua

El caso, es que gracias a esta novedad en la tercera generación de los Apple AirPods, este producto será una opción mucho más viable a la hora de darles uso al hacer deporte, algo que ahora mismo no es una buena idea. Por cierto, una de las cosas que serán necesarias para conseguir añadir las protección frente al agua es que el diseño tendrá que cambiar un poco, algo que se da como prácticamente seguro en el nuevo modelo y está por ver si esto mejora o no la ergonomía (penar en el uso de adaptadores de silicona adicionales es casi una utopía en este producto debido a su estructura).

Aparte, la información que se he conocido respecto a los nuevos Apple AirPods indica que se avanzará en la cancelación de ruido -sin que llegue a ser completa y activa-, para de esta forma adaptarse a la competencia que hay en el mercado actual de los auriculares independientes que es cada vez mayor. Por cierto, según la fuente de la información no se descarta que junto al nuevo modelo del que hablamos lleguen los primeros auriculares de la compañía de Cupertino de diadema, lo que vendría a ampliar y completar su gama de producto.

¿Cuándo se espera la llegada de los Apple AirPods?

No se tiene una fecha exacta, pero todo parece apuntar que este mismo año, una vez que pase el verano, los nuevos auriculares independientes de la firma norteamericana serán una realidad. ¿Junto con los nuevos iPhone? Eso está por ver, pero no suele ser algo habitual en la forma de proceder de la compañía. El caso, es que en este 2019 habrá nuevos Apple AirPods con protección al agua.