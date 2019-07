Google Fotos te dejará etiquetar caras y cambiar fechas desde Android

Google Fotos se está convirtiendo por méritos propios en la mejor forma de tener todos nuestros recuerdos bien organizados y a salvo en la nube. Aunque también es cierto que debe ir añadiendo nuevas funciones para no quedarse demasiado atrás, y en eso parece que andan los de David Lieb, uno de los máximos responsables del servicio.

Ha sido a través de su cuenta de Twitter donde David pidió feedback a los usuarios dejando caer algunas de las nuevas funciones en las que están trabajando y que nos van a facilitar la vida bastante. Sobre todo cuando utilizamos Google Fotos desde el móvil y no tanto desde la propia página web.

Caras, mascotas, mapas y cambio de fecha

El reconocimiento facial para agrupar todas las fotos de una misma persona no es algo que sea nuevo. Apple en sus sucesivas aplicaciones de Fotos lo ha venido incluyendo y la verdad es que funciona. Ahora, Google no solo nos permitirá hacer esa clasificación de manera automática, sino que en caso de que algún rostro no lo reconozca bien, podremos ser nosotros los que le digamos a quién pertenece.

Además, las mascotas tendrán un papel relevante en Google Fotos porque nos van a permitir compartir de manera automática con quién nosotros decidamos. Una especie de envío automatizado que nos ahorra el trabajo de mantener al día a los que saben que tenemos perro o gato, y que los queremos tanto como a nosotros mismos (más o menos).

Otra de las novedades que Google quiere incorporar a Fotos es el de ver nuestras imágenes sobre un mapa del mundo, de tal forma que de un vistazo podremos acceder a nuestros recuerdos en un lugar concreto. Es decir, vemos Europa y las fotos colocadas en el lugar en el que se hicieron: París, Londres, Berlín, Barcelona, etc. Una herramienta muy útil y que nos permite consultar de manera rapidísima esos sitios en los que ya hemos estado.

Blog de Google Fotos

Para el final dejamos una opción que parece no ser tan importante pero que lo es y que, de momento, llegaría primero a Android. Se trata de la edición de fechas. Alguna vez os han enviado una foto familiar de cuando nuestros padres eran pequeños y no hemos podido, desde el móvil, modificar la fecha de creación (hoy) a otra anterior, por ejemplo, 15 de mayo de 1954. Eso, que solo podíamos hacerlo a través de la web, se habilitará en la app móvil dentro de poco.