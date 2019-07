El impactante rendimiento del 30% de la marihuana en Bolsa amenaza con desplomarse

En el éxito de la marihuana está la raíz del problema. Así lo asegura Bloomberg en un informe que ha realizado sobre la situación del cannabis en Bolsa. El rendimiento, que ha alcanzado la impactante cifra del 30%, comienza a ceder, según Daniel Straus, vicepresidente de fondos cotizados del Banco Nacional de Canadá.

Tanto entusiasmo ha hecho que nueve fondos cotizados en Canadá y Estados Unidos apuesten por invertir en acciones de cannabis, mientras que otros dos han solicitado hacerlo y se encuentran a la espera de la resolución del organismo regulador de EE UU.

El principal fondo, Horizons Marijuana Life Sciences Index, ganó 100 millones de dólares (89 millones de euros) apenas días después de comenzar a cotizar en Toronto (Canadá). El doble (200 millones de dólares) ganó el fondo ETFMG Alternative Harvest. Otros, como Global X Management, esperan obtener hasta un 50% de sus ingresos de la inversión en cannabis.

Pero no hay lugar para todos. Y ese sería uno de los principales inconvenientes. "En general, en un sector temático solo hay una habitación para dos o hasta tres. Si se suman más la ley económica de rendimientos decrecientes lo corrige", ha afirmado Eric Balchunas, analista de Bloomberg.

Mientras tanto, los fondos elevan sus perfiles para que los impulse a conseguir destacadas ganancias. Es así como el fondo MJ ha negociado comenzar a ser el sponsor principal del luchador ruso Alexey Oleynik, noveno en el ranking mundial de la UFC (Ultimate Fighting Championship).

Otro caso es el de AdvisorShares Pure Cannabis, que debutó el pasado abril con el código YOLO, la abreviación de "you only live once (sólo se vive una vez)", una frase muy utilizada por la generación millennial (los nuevos jóvenes). El fondo logró posicionarse sobre sus competidores debido al precio que consiguió.

Sin embargo, otro de los problemas que surgen a corto y mediano plazo, según recoge Bloomberg, es el de las tensiones políticas y los riesgos de una mayor regulación en EE UU que impida la ploriferación del sector. A eso se suma que la pregunta que se generan los analistas sobre si los inversores mantendrán el mismo nivel de inversión o comenzarán a reducir. "El rendimiento, a medida que pase el tiempo determinará realmente para dónde fluye la marea", ha asegurado Straus antes de añadir que "el día del ajuste de cuentas llegará".