Celebran los 40 años del Walkman con un modelo compatible Bluetooth

Es el padre de cualquier dispositivo portátil que nos haya permitido escuchar música por la calle a lo largo de los últimos 40 años, ya sea en cinta de casete, en CD, en Minidisc, en MP3 o con una tarifa plana de Spotifty. Por lo que una noticia vinculada a su vuelta a la vida es como para tomársela en serio.

La compañía NinmLab no ha tenido mejor idea que recuperar los Walkman de cintas de casete al presente, con el modelo IT'S OK que no tiene mucho más de lo que veis: capacidad de una sola cinta de casete, controles para rebobinar, adelantar, parar y darle al play, conexión minijack de 3,5mm. para pinchar unos cascos de cable y el volumen. Bueno, y la tapa transparente que deja ver qué estamos escuchando y le da un toque de diseño al conjunto.

Walkman compatible Bluetooth

No sabemos si el cumpleaños del Walkman esta semana (cuatro décadas del primer modelo de Sony) o el estreno de la tercera temporada de la ochentera Stranger Things han tenido algo que ver con el anuncio, pero este nuevo modelo trae un puntito de modernidad al conjunto retro: la conectividad Bluetooth.

NinmLab

Gracias a ella podréis escuchar las cintas de casete en altavoces inalámbricos o, mejor aún, llevar por la calle esta reliquia con unos auriculares Bluetooth que os quite de la tortura de ir con cables por medio. De momento este Ninm IT'S OK llega a Kickstarter con la esperanza de poder venderse algún día. ¿Lo compraríais?