Un alto cargo de BBVA dice que se contrató a Cenyt para localizar morosos sin saber que era de Villarejo

El que fuera jefe del Area de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA, Antonio Béjar González, ha reconocido este jueves en la Audiencia Nacional que la empresa Cenyt estuvo contratada como proveedora en este departamento entre los años 2010 y 2013 para localizar morosos, aunque ha incidido en que desconocía que fuese del comisario jubilado y ahora

en prisión provisional José Manuel Villarejo.



Según fuentes conocedoras de la declaración consultadas por Europa Press, Béjar, que sólo ha respondido a preguntas de su abogado, ha asegurado que no conocía personalmente a Villarejo y nunca habló con él mientras trabajó en el BBVA, como tampoco le constaba que estuviese detrás de Cenyt mientras la empresa desempeñaba servicios para el área de riesgos que él dirigía.



En una breve declaración, de apenas 10 minutos, Béjar ha incidido además en que durante su desempeño en el BBVA siempre actuó conforme a las normas legales y a los códigos internos del banco, que a su vez se ajustaban a una estricta legalidad, de acuerdo a las mismas fuentes.





Se trata del único de los cuatro directivos del banco que habían sido citados este jueves a declarar que ha prestado declaración, pues tanto el ex director de Finanzas Javier Malagón Navas como el director de Red Banca Comercial del banco, Ignacio Pérez Caballer, se han acogido a su derecho a guardar silencio alegando que la causa está secreta y desconocen el material con el que trabajan los investigadores.



Ambos forman parte de la lista de miembros de la cúpula del banco bajo presidencia de Francisco González que han sido llamados a declarar en calidad de investigados por la contratación de las empresas de Villarejo durante cerca de una década para supuestas labores de inteligencia y

a cambio de cantidades millonarias.



El ex consejero Delegado de la compañía Angel Cano y el exmiembro del comité de dirección Ricardo Gómez Barredo también habían sido citados para este jueves, pero el juez ha pospuesto hasta el día 11 el interrogatorio dado que ambos se encuentran fuera de España.



Este viernes están citados a partir de las 9:30 horas los ex jefes de seguridad del banco Julio Corrochano e Inés Díaz Ochagavia, el también miembro del grupo de seguridad Nazario Campo Campuzano y el socio en Cenyt de Villarejo Rafael Redondo.