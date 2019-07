Javier Faleato: “En auditoría, nos hace falta aún modelos de trabajo para el uso de algoritmos”

“Tenemos una oportunidad espectacular, pero un gran riesgo para nuestras marcas”, comentó este jueves el director general del Instituto de Auditores Internos, Javier Faleato, en el X Encuentro Nacional de Gestión de Riesgos organizado por Deloitte y APD. Según Faleato, el empleo de algoritmos se ha convertido en una herramienta esencial en la toma de decisiones de las empresas, ya que permiten poder predecir problemas y reducir los riesgos. No obstante, y a pesar de la implantación de estos sistemas en el mundo de la auditoría, aún queda un largo camino por recorrer ya que “no existen todavía modelos de trabajo adecuados”, tal y como mencionó el director.

El empleo de algoritmos, que se ha extendido a multitud de empresas por todo el mundo, supone todo un reto para estas ya que las variables son diversas, tal y como indicó Javier Faleato. Es necesario que los algoritmos estén preparados en sus diversas variaciones, sexo, nacionalidad… Ya que si no la empresa podría ver su ética afectada, explicó el director tras poner como ejemplo el sonado caso del cierre de 8000 tiendas, de la empresa estadounidense Starbucks, el pasado año por discriminación racial en uno de sus establecimientos.

Otro de los aspectos tratados en el encuentro, fue el estudio “Risk in focus 2020” que, como explicó Javier Faleato, comenzó en el año 2016 y recoge los riesgos a los que las empresas podrían enfrentarse, en un rango de cinco años. Dicho estudio cuenta con la participación, además de España, de siete países europeos como Francia o Alemania. Entre los 10 riesgos más importantes, destacan algunos como la ciberseguridad y la privacidad, la digitalización, la inestabilidad geopolítica, la ética y otros como el cambio climático, cuya importancia como riesgo ha sido añadida por organismos internacionales como la FMI o la OMC.

En términos de ciberseguridad, cuya estrategia nacional fue aprobada el pasado 12 de abril, Faleato indicó un 95% de los ataques cibernéticos podrían llegar a evitarse con sencillas medidas de seguridad. Entre estos riesgos cibernéticos se encuentran los pagos virtuales, explicó el director de Auditoría Interna de NH Hotel Group, Romain Dvorak. Según Dvorak, el sector del turismo ha sufrido choques tecnológicos en los últimos años debido a la aparición de modelos de internet, que permiten reservar hoteles por todo el mundo, como TripAdvisor y otras opciones de alojamiento como Airbnb.

Entre los demás invitados a la jornada, destacó Enhamed Enhamed, deportista paraolímpico y actual empresario, que habló acerca de cómo se pueden afrontar “las sombras” (riesgos empresariales) a la hora de tomar decisiones y avanzar: “Es necesario saber gestionar el miedo”. Tal y como explicó, “la importancia de una buena actitud personal para afrontar la vida profesional” fue su principal reto cuando se quedó ciego con tan solo ocho años de edad. Destacó, a su vez, el valor de seguir en movimiento, a pesar de las incertidumbres: “Lo curioso de ganar es que cuando lo haces, tienes menos predisposición a cambiar. Sin embargo, la victoria es efímera, cambiante. No hay ninguna certeza. Por eso hay que continuar en movimiento”, recalcó.