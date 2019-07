Google Chrome esconde un útil Modo Lectura, así puedes utilizarlo

No son pocos los que utilizan el Google Chrome para leer grandes cantidad de texto (incluso, más de uno abre libros electrónicos en este navegador). Pue bien, existe en el interior del desarrollo de la compañía de Mountain View un Modo Lectura que se puede dar uso siguiendo unos sencillo pasos y sin peligro alguno.

Esta opción está restringida a los que utilizarla versión 75 del desarrollo de la compañía creadora de Android. Para comprobar que esta es la que das uso en tu ordenador, lo que tienes que hacer es abrir el menú que se despliega al pulsar en el icono de tres puntos verticales que hay en la parte superior derecha de Google Chrome y, seleccionar Ayuda. Luego, en Información de Google Chrome aparece una pantalla en la que se puede ver toda la información. Si no se utiliza la última actualización del navegador, aparecerá un botón para que procedas con la descarga e instalación.

Hecho eso, sólo queda activar el Modo Lectura que por defecto no está activo en Google Chrome y, por lo tanto, no es posible darle uso con la configuración que existe por defecto en el navegador del que hablamos. Por lo tanto, hay que realizar algunos pasos que son sencillos y que, además, no pone en riesgo el funcionamiento del desarrollo por lo que se puede estar completamente tranquilo.

Podemos activar el lodo lectura del navegador

Activar el Modo Lectura en Google Chrome





Para proceder lo que se tiene que hacer en primer lugar es entrar en la página denominada Flags en Google Chrome , que es en la que se pueden gestionar algunos parámetros internos del desarrollo y, también, es posible activar algunas opciones que todavía no son oficiales pero sí completamente funcionales. Para conseguir esto debes escribir chrome://flags/ en la barra de búsqueda del navegador. Ahora debes realizar lo siguiente:

· Verás que aparece un único elemento que encaja con la búsqueda. Lo que tienes que hacer es en el desplegable de la zona derecha y cambiar su estado a Enabled . Esto activa el Modo Lectura en Google Chrome

Ahora simplemente cuando abras una web que deseas ver mejor a la hora de leerla, debes utilizar el menú de Google Chrome y buscar el nuevo apartado que se ha activado y que indica que se activa el Modo Lectura. Al hacer esto, el diseño que se ve en la pestaña del navegador es más limpio y permite una visualización mucho más cómoda. Y, todo esto, sin que se cambie el buen funcionamiento de este desarrollo.