Canon IVI REC: la cámara outdoor que se lleva como un llavero de clip

La miniaturización tiene estas cosas. Que se pueden fabricar cámaras e insertarlas en los objetos más increíbles que imaginemos aunque en esta ocasión, la idea no viene de un fabricante con ganas de comerse el mercado, sino de otro que lleva años comiéndoselo y ahora busca nuevos retos.

Hablar de Canon y de fotografía es hacerlo de uno de los líderes mundiales. Por eso os sorprenderá ver que su última creación no tiene que ver con la fotografía profesional y los modelos réflex de varios miles de euros. Se trata de un pequeño gadget que, seguramente, os va a enamorar en cuanto lo veáis.

Esperando un futuro en Indiegogo

Lo primero que nos sorprende es que esta Canon IVI REC no está en ninguna tienda ni esperando a que le demos al botón de comprar. Para nada. Los japoneses la han puesto en la plataforma de Indiegogo buscando tomarle el pulso al mercado para ver si este curioso diseño tiene algún futuro.

Estamos hablando de una cámara para exteriores, no sabemos si de acción, con un tamaño muy pequeño y que desde la compañía avisan que tendrá un sensor de 13MP. No está mal si tenemos en cuenta que muchos smartphones tope de gama andan por esas cifras (ya, ya imaginamos que el software que llevan no lo tendrá esta Canon IVI REC).

Canon

Como podéis ver en la imagen, la minicámara tiene forma de llavero de clip, para que podamos llevarla agarrada donde queramos, y en la parte posterior cuenta con una rueda para seleccionar el modo en el que la vamos a utilizar. Por los iconos parece ser que tiene para hacer fotos, grabar vídeo (FullHD 1080p 60 fotogramas por segundo), otra posición llamada MULTI, conexión inalámbrica con otro dispositivo para transferir todo lo que hagamos y apagado.

Canon

Lo bueno de su diseño compacto es que es resistente a los golpes y a los líquidos (podremos sumergirla hasta un metro un máximo de 30 minutos) y su sistema de agarre por clip la hacen ser perfecta para llevarla bien sujeta y grabando todo lo que hagamos. Al fin y al cabo su peso debe ser minúsculo y no vamos a notar siquiera que la llevamos encima.

El único dato que no hemos podido verificar es el de la capacidad de almacenamiento de la cámara, ya que imaginamos que, aunque primero grabemos fotos y vídeos en local y luego podamos pasarlo todo a otro dispositivo, un mínimo de capacidad en gigas debe traer.