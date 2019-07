Adolfo Domínguez compensa en México las pérdidas que genera en España

La firma de moda Adolfo Domínguez continúa su largo camino a la rentabilidad sostenida. La compañía gallega acumuló al cierre de su ejercicio fiscal 2018, cerrado el 28 de febrero, el octavo año en pérdidas de los últimos 10, aunque con síntomas de recuperación. Si en el ejercicio 2017 tuvo un resultado neto negativo 6,7 millones, en 2018 la pérdida se redujo a 370.000 euros. Sin embargo, en ese camino a los números negros unos mercados aportan más que otros.

Durante el último año, México se ha presentado como el mercado más rentable para la textil, cuya gestión lidera hoy Adriana Domínguez como consejera delegada. Según consta en su memoria financiera anual, Adolfo Domínguez generó en territorio mexicano un beneficio antes de impuestos de cinco millones de euros, dato al que habría que aplicar los ajustes de consolidación. Según consta en sus cuentas, la sociedad filial con la que opera en ese país cerró el año con un resultado neto de 3,9 millones.

A 28 de febrero de este año, Adolfo Domínguez contaba en este mercado con 125 puntos de venta, 16 menos que un año antes. De ellas, tres son tiendas propias, 51 franquicias y el resto córners situados, por ejemplo, en centros comerciales y que también son gestionados de forma directa por la compañía.

Esa merma de establecimientos no afectó a su nivel de ventas. Aunque la empresa no segmenta por países la cifra de negocios, sí lo hace por continentes. El americano generó 19,6 millones de euros, un 5% más que un año antes. En él se ubican 137 puntos de venta, de los que 125 están situados en suelo mexicano, con lo que la mayor parte de esa cifra es generada por estas.

La compañía sí especifica en su informe financiero la subida de las ventas en tiendas comparables (que no tienen en cuenta aperturas, cierres o reformas), que en el caso mexicano fue del 13,6%, por encima de la media del 9,6% del conjunto de la compañía.

Durante 2018, esta firmó una alianza Gin Group para convertirse en su socio estratégico en su crecimiento en Latinoamérica, con Colombia y Chile, además de México, en el punto de mira. Para 2019, Adolfo Domínguez ya anticipaba en sus cuentas que continuaría “con la apuesta por el negocio online y los mercados internacionales que, como es el caso de México, vienen demostrando un buen comportamiento y abandonando otros poco rentables”.

Entre ellos no está España, pese a que es el que más pérdidas genera para la empresa. En concreto, el mercado nacional generó un resultado consolidado negativo de 3,5 millones de euros en el último ejercicio, aunque supuso una reducción significativa respecto al anterior, cuando la pérdida neta llegó a los 6,7 millones.

Las ventas consolidadas en el país fueron de 87 millones, tres menos, Adolfo Domínguez publicaría en las próximas semanas los resultados del primer trimestre de 2019.

Internacionalización

El negocio internacional es la tabla de salvación para Adolfo Domínguez, a la espera de poder encauzar su negocio en España. En esa estrategia no solo tiene puesto el ojo en Latinoamérica.

De las 391 tiendas con las que cerró el último ejercicio, menos de la mitad, 188, estaban en España, algo inédito para la compañía. Según informó la propia compañía, tres de cada cuatro nuevas aperturas durante el ejercicio se realizaron fuera del mercado doméstico. Australia o China, además de México, son dos de los principales mercados internacionales en los que inauguró establecimientos durante el año pasado, además de Rusia, ya dentro del negocio europeo. La estrategia: puntos de venta situados a pie de calle en mercados de mayor rentabilidad, de la mano de franquiciados