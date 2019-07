El cambio de mentalidad empresarial para acercarse a los mayores

El envejecimiento de la población actual pone sobre la mesa un reto: cómo rejuvenecer la economía a través de los más mayores. “Los jóvenes no podrán mantener las pensiones, primero porque su capacidad económica no es suficiente, y segundo, porque no hay bastantes. Sin embargo, al mismo tiempo, estamos desperdiciando el talento y la experiencia de todas las personas que tienen más de 50 años”, manifestó la directora ejecutiva de 60ymucho+, Ana Margarito, durante la presentación del proyecto en CaixaForum Madrid.

La iniciativa, cuya primera edición se celebrará del 11 al 13 de octubre de 2019 en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, pretende ser la feria de referencia en España para el sector sénior. El evento aglutinará los principales recursos, soluciones, herramientas, productos y servicios especialmente dedicados a las personas de más de 60 años. El 20% de la población española tiene más de esa edad, pero este porcentaje aumentará hasta el 30% en los próximos 10 años. El envejecimiento demográfico está repercutiendo en que estos sean un grupo cada vez más importante económicamente. La esperanza de vida española, una de las más altas del mundo, hace que una persona de 60 años tenga aún, de media, entre 30 y 33 años de vida por delante.

Por este motivo, Margarito hizo hincapié en que es necesario que se produzca un cambio de mentalidad en las marcas y las empresas para adaptarse al nuevo contexto e incluir, desde un punto de vista actualizado, a sus consumidores más longevos. “Tenemos un sistema económico que tenía sentido cuando el grueso de la población estaba basado en los jóvenes”, criticó, aunque también puntualizó que 60ymucho+ no tendrá solo un enfoque económico, sino que tratará temas como el maltrato o la discapacidad en los mayores, sin olvidarse de las últimas novedades en materia de innovación y tecnología. Sobre esta última área opinó el catedrático e investigador de la UCM, Juan Pavón Mestras. El académico, especializado en inteligencia artificial, reivindicó que las nuevas herramientas no son solo para los más jóvenes, sino que también pueden ser una solución para los problemas de los séniors. “España tiene que impulsar un plan estratégico nacional de I+D+i para afrontar la realidad social que viene, aunar esfuerzos y generar grandes proyectos directrices a través de este hub que aglutine esfuerzos y proyectos de interés”, insistió.

Asimismo, el profesor criticó que “cuando se habla de envejecimiento de la población se trata el tema como si fuera algo negativo, pero yo creo que es una oportunidad”. Una coyuntura a la que no se le está sacando todo el partido posible. Desde la organización de 60ymucho+ reivindican que gran parte de las marcas y las empresas han ignorado a este grupo de edad. En España ya hay 8 millones de personas entre los 50 y los 70 años, los mayores de 55 suponen el 70% de la renta y el 50% del consumo del país, recordó el presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro.

Para reducir la brecha existente con esta generación en todos los ámbitos de la vida, la feria tratará temas tan variados como la vivienda, el trabajo, la salud y el estilo de vida, las finanzas, la formación, el ocio y el turismo, la tecnología o la solidaridad. Algunas de las corporaciones que han decidido sumarse a la iniciativa son Cruz Roja Española, cuya presidenta en la Comunidad de Madrid, Pilar Roy Merinero, aseguró que son la entidad que más mayores atendió en 2018, hasta un total de 20.000 personas; el Cogam (colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de Madrid), que ha dedicado la última campaña del Orgullo LGTB a esta generación, y Famma (la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid).

Por su parte, el responsable de banca de particulares de CaixaBank para la Comunidad de Madrid, Rafael Castedo, defendió que uno de cada tres séniors es cliente de la entidad y una de cada cuatro pensiones están domiciliadas en la misma, lo que supone 1,6 millones de pagas. “En realidad, los mayores son los nuevos jóvenes porque aún tienen mucho por delante”, apuntó el ejecutivo al tiempo que señalaba que este grupo representa el 20% del gasto total en turismo en la Unión Europea, pues uno de cada tres viaja, al menos, una vez al año.