Los fondos de bonos captan 8.800 millones hasta junio

Las fuertes caídas bursátiles del último trimestre de 2018 provocaron un movimiento de calado entre los inversores españoles, que sacaron mucho dinero de fondos de riesgo para trasladarlo a fondos más conservadores. Este tipo de producto (que invierten en bonos emitidos por Gobiernos y empresas) han captado 8.800 millones de euros en el primer semestre, de acuerdo con datos facilitados por VDOS.

La categoría de fondos que más dinero atrajo entre el 1 de enero y el 24 de junio (último dato disponible) fue la de deuda pública europea (4.077 millones), seguida de la de deuda privada (2.033 millones) y renta fija a corto plazo (1.480). También han crecido con fuerza los fondos monetarios (1.212 millones de euros), que invierten en emisiones de deuda a muy corto plazo.

“Ha sido una tendencia muy clara este semestre. El inversor se ha ido a fondos de renta fija. Es una pena, porque son muchos los que se han perdido la fuerte recuperación de las cotizaciones bursátiles que se vivieron entre enero y junio”, explica Sebastián Velasco, máximo responsable de la gestora Fidelity International en España.

La salida de dinero en fondos de Bolsa ha sido evidente. Entre enero y junio se han retirado 1.800 millones de euros solo en vehículos que invierten en renta variable europea. La categoría en la que más dinero ha salido es la de fondos que invierten en bonos de alto riesgo (-3.465 millones de euros).

En conjunto, la industria española de gestión de activos ha registrado salidas de dinero en el primer semestre del año, algo que no ocurría desde 2012. Los reembolsos netos han sido de algo más de 270 millones de euros. No obstante, el patrimonio total va a cerrar junio con un crecimiento de cerca de 12.000 millones de euros gracias a la revalorización de los activos en los que están invertidos estos productos. El mes dejará un volumen de unos 272.000 millones de euros bajo gestión.

Por gestoras, han sido CaixaBank AM, BBVA AM y Sabadell AM las que han registrado mayores retiradas de dinero. En el caso de la primera, los reembolsos, de más de 1.000 millones de euros, también se explican porque la gestora está fomentando el trasvase de dinero a contratos de gestión discrecional de activos.

La firma que más dinero ha captado ha sido Ibercaja Gestión, que ha obtenido unas entradas netas en fondos de más de 760 millones de euros.

La búsqueda de fondos conservadores no se ha limitado a España. De acuerdo con datos divulgados el viernes por Bank of America Merrill Lynch, los vehículos que invierten en bonos empresariales de alta calidad han captado 136.000 millones de dólares en todo el mundo (119.000 millones de euros). Los especializados en deuda pública atrajeron 34.000 millones de dólares (30.000 millones de euros).

En el lado de los reembolsos destacan los fondos de Bolsa europea (-71.000 millones de dólares) y los de Bolsa estadounidense (-41.000 millones de dólares).