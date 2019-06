La banca que opera en EEUU supera los test de estrés de la Fed

Los 18 principales bancos que operan en Estados Unidos han superado los test de estrés llevados a cabo por la Reserva Federal (Fed), centrados en las exigencias de capital y crédito, aunque el organismo ha solicitado a Credit Suisse que solvente una serie de debilidades identificadas durante

la prueba.



El análisis llevado a cabo por la autoridad monetaria del país norteamericano evalúa los procesos de planificación de capital y su adecuación en las entidades bancarias de mayor tamaño, así como sus acciones planificadas, tales como pago de dividendos o programas de recompra de acciones.





"Los test de estrés han confirmado que los mayores bancos están bien capitalizados y sitúan las prácticas de planificación de capital en el nivel más alto de prioridad", ha asegurado el vicepresidente de la Fed encargado de la supervisión bancaria, Randal Quarles.



Así, todos los bancos han superado el requerimiento mínimo de ratio de capital Tier 1, el de mayor calidad, situado en el 4,5% para un escenario "severamente estresado" que suceda entre el primer trimestre de 2019 y el de 2021.



El banco que ha obtenido el mejor ratio ha sido Credit Suisse, con un 16,2%, seguido de Deutsche Bank, con un 14,8% y Toronto-Dominion Bank, con un 12,4%. Del lado contrario, los peores resultados han sido para Capital One Financial y JPMorgan Chase, con un 4,6% en ambos casos.



De esta forma, aunque a nivel cuantitativo la filial estadounidense del banco suizo ha obtenido el mejor resultado de toda la banca del país norteamericano, a la hora de valorar de forma cualitativa los planes de capital en caso de 'shock', la Fed ha encontrado debilidades.



"La junta de gobernadores emitió una no-objeción condicional al plan de capital de Credit Suisse. La firma tiene que solucionar las vulnerabilidades en su proceso de adecuación de capital antes del 27 de octubre de 2019", ha explicado el organismo.



En concreto, la Fed considera que los supuestos usados por Credit Suisse para proyectar sus pérdidas operativas en los escenarios estresados no son los adecuadas, lo que plantea dudas sobre la adecuación de capital del banco.