YouTube será más práctico con las recomendaciones que no nos interesan

A todos nos ha pasado que, al entrar en YouTube, hemos visto recomendaciones de contenido que nos interesaban poco, muy poco o nada. La red social está tratando de ofrecer formas para contentar a sus usuarios, haciendo que nos resulte más sencillo borrar para siempre las eliminaciones que no nos interesa.

Para ello, desde YouTube van a ofrecer tres nuevas formas de afinar nuestra experiencia de navegación en la plataforma.

YouTube pretende facilitar la vida de sus usuarios

Boston Globe Boston Globe via Getty Images

En primer lugar, el servicio va a mostrar temas y vídeos relacionados en la pestaña de inicio y en "siguiente. También ofrecerá a los usuarios eliminar las sugerencias de canales que no nos interesen, para que no aparezcan en reiteradas ocasiones ya que, si no nos gusta, será difícil que eso cambie a pesar de la insistencia. También se ofrecerá a los usuarios más información sobre el por qué se les recomiendan determinados vídeos. Con estas modificaciones, el usuario sentirá que tiene un mayor control sobre YouTube que el que tenía hasta ahora, que llegaba a cansar debido a las constantes recomendaciones de temas o contenidos que se alejaban considerablemente de nuestros intereses o gustos.

Desde YouTube afirman que las opciones y sugerencias personalizadas se seguirán basando en ideas existentes, probablemente relacionadas por un vídeo que se esté viendo en ese momento o si somos asiduos a determinados vídeos de un canal en concreto.

Algo que muchos agradcerán será la posibilidad de "no recomendar canal". Aunque no es algo completamente nuevo, ahora será posible desactivar concretamente las recomendaciones de canales concretos, especificando a YouTube mediante el clásico cuestionario que aparece cuando dejamos de suscribirnos a algo en internet, pudiendo seleccionar directamente la opción "no estoy interesado en este canal" para que la red social lo memorice y no vuelve a insistirnos con dicha posibilidad.

Aun con estos cambios, YouTube podrá seguir recomendando un vídeo en función de las tendencias o lo que suelen ver los espectadores en ese momento. Seguirán ofreciéndonos modas para que estemos al día de lo que tiene éxito en cada momento debido al algoritmo de filtrado colaborativo que utilizan también sitios como Spotify, Netflix o Amazon. Aunque ahora, podremos también anular la recomendación del canal si no nos interesa la tendencia concreta.