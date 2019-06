Así puedes evitar que espíen tus conversaciones por WhatsApp Web

WhatsApp Web es una de las mejores noticias que la aplicación de mensajería nos ha dado en los últimos años, porque podemos despegarnos del móvil, instalarlo en el ordenador y escribir con un teclado en condiciones para responder más rápidamente a todo lo que necesitemos.

Pero claro, su uso tiene un problema y es que llevamos nuestra intimidad a ordenadores que no deberíamos, por lo que si no andamos con cuidado podríamos estar dejando abierta una enorme ventana con miras a nuestra intimidad por la que 'otros' podrían echar un vistazo sin limitaciones. Y en ese 'otros', podéis incluir a quien queráis del trabajo, vuestra familia, etc.

Controla las sesiones que tienes abiertas

Prueba de que ir abriendo sin control sesiones de WhatsApp Web puede ser un peligro es que la propia aplicación incluyó, en febrero de 2018, una opción por la que nos avisaba del momento en el que se iniciaba una nueva sesión en algún ordenador. La idea que subyacía era precisamente la de estar atentos a que alguien ajeno a nuestra voluntad pudiera husmear por nuestros chats.

Y no nos engañemos. Tener WhatsApp Web abierto permanentemente en el ordenador del trabajo es un error, o en el de un amigo que nos lo haya dejado unos días, o en el de vuestro hijo cuando el portátil andaba sin batería. Si llegas a un punto en el que no sabes dónde has abierto sesión y dónde no, toca hacer limpieza cuanto antes.

Así que, aunque es posible cerrar sesión en los propios ordenadores a través de la app de WhatsApp Web, vamos a usar un método más rápido y sencillo para acabar con todas las amenazas. Simplemente debéis ir a vuestro móvil y entrar en Configuración > WhatsApp Web/Escritorio dentro de la aplicación para ver todas las sesiones abiertas con la última fecha (y hora) de utilización.

Cerrar sesiones de WhatsApp Web en app móvil.

Pulsamos en Cerrar todas las sesiones y ya está. Lo siguiente que veréis es la cámara del móvil buscando un código QR que escanear para iniciar una nueva sesión de WhatsApp Web. Una vez que completáis este proceso, vuestros chats volverán a estar seguros en la pantalla de vuestro móvil y el riesgo se habrá esfumado. Eso sí, a partir de ahora imponeros cerrar sesión en todos aquellos ordenadores que no sean el vuestro personal porque, lejos de vuestra casa, no podéis tener la garantía de que no hay unos ojos curiosos buscando secretos en vuestras conversaciones.