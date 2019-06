Esta cámara inteligente te mandará mensajes con el estado de tu bebé

Ser padres es una tarea dura. Especialmente los primeros meses y, sobre todo, si sois novatos. Estaréis a todas horas intranquilos cuando duerme el bebé. No solo porque pueda despertarse llorando, sino también porque no sabréis si está en una posición correcta o no.

A través de Indiegogo hemos dado con Cubo AI, una cámara inteligente que, aunque a primera vista pueda parecer que es otro dispositivo de seguridad más, no es así. Cuenta con multitud de opciones que la convierten en un gadget distintivo e interesante para cualquier padre o madre.

Diseñada para el cuidado del bebé y la tranquilidad de los padres

Esta cámara de seguridad tiene la particularidad de estar conectada con nuestros teléfonos móviles para enviarnos mensajes sobre el estado de nuestro bebé. Por ejemplo, si se da la vuelta y queda en una postura en la que la cara quede tapada y dificulte la respiración, nos enviará una notificación para que vayamos a moverlo. También si llora recibiremos un texto diciéndonos la situación, para evitar que estar con la oreja pegada en todo momento, y poder estar un poco más tranquilos sobre su estado.

Por supuesto, a través de nuestro smartphone podremos ver a nuestro bebé en todo momento gracias a la conexión con la cámara. El brazo extensible del dispositivo permite una perfecta colocación en la cuna para ubicarla siempre en dirección a la criatura y que así podamos ver en todo momento cómo está. Como las cámaras convencionales, pero con la particularidad de que nos emite notificaciones al teléfono móvil en el caso de que ocurra una circunstancia fuera de lo común como las comentadas con anterioridad.

Además, la cámara cuenta con visión nocturna para no perdernos ni un detalle del estado del bebé en mitad de la noche con las luces apagadas, en el caso de que no lo tengamos en la misma habitación.

Si os interesa esta cámara de seguridad para bebés, está buscando financiación por medio de Indiegogo para hacerse realidad, y puede adquirirse desde ya mismo por un precio mínimo de 199 euros. Una forma de mantener la tranquilidad y la seguridad con nuestros hijos, sabiendo, gracias a las notificaciones recibidas, su estado en todo momento, para evitar preocuparnos más de la cuenta sin dejar de perder la responsabilidad que ataña ser padres.