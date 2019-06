La Airef propone una renta mínima compatible con salarios bajos para no desincentivar el empleo

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) propone establecer un sistema de renta mínima a nivel estatal que sea compatible con salarios bajos para no desincentivar la participación en el mercado laboral. La propuesta del organismo dirigido por José Luis Escrivá vendría a mejorar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por los sindicatos CC OO y UGT ante el Parlamento hace más de dos años, ya que permitiría reducir más profundamente la pobreza extrema con un gasto más eficiente.

En efecto, según detalla un informe de la Airef presentado este miércoles en el marco del Spending Review, uno de sus diseños permitiría reducir la pobreza severa hasta en un 60% (frente al 27% de la ILP), beneficiar a 1,8 millones de hogares (700.000 más que en la medida de los sindicatos), y con un gasto para las arcas públicas de 5.500 millones de euros (contra los 7.200 millones de la ILP). El organismo añade, además, que de suprimirse las duplicidades con otras ayudas similares de carácter autonómico y local, el gasto podría reducirse hasta los 3.500 milllones de euros. Matiza, no obstante, que para que no hubiera perdedores, las duplicidades no se podrían eliminar por completo, sino solo en un 70-80%.

España es el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía, con el nivel más alto de pobreza severa: del 6,9% frente al 3,5% de la UE, razón por la que los organismos comunitarios han venido recomendado al Gobierno tomar cartas en el asunto. Según el informe de la Airef, el sistema de ingresos mínimos recogido en la ILP podría reducir ese nivel hasta el 5% (todavía por encima de la media de la UE), mientras que su propuesta lo haría hasta el 2,7%. Se entiende por pobreza severa la que afecta a las personas con una renta un 30% por debajo de la mediana de ingresos disponibles del país, lo que en este caso equivaldría a ganar menos de 355 euros al mes por individuo o 746 euros para un hogar de dos adultos y dos niños.

El organismo fiscalizador de las cuentas públicas critica que el sistema de ingresos mínimos en España esté muy fragmentado entre distintas prestaciones y sea profundamente heterogéneo entre comunidades autónomas, tanto en número de beneficiarios como en cuantías. Ello hace que, por ejemplo, una familia en situación de pobreza extrema en el País Vasco, Cataluña o Navarra reciba más del doble de ayudas (entre los 800 y 1.000 al mes para un hogar con dos hijos), que en Valencia (400 euros al mes).

Según recalca la Airef, las ayudas por ingresos mínimos en España son también "bastante limitadas" respecto a países de nuestro entorno: ascienden de media a los 694 euros al mes (para un hogar con dos hijos), superando ligeramente las cuantías medias de Portugal, Grecia, Italia y los países del Este, pero muy lejos de Francia (1.046 euros), Reino Unido (1.167 euros), Alemania (1.238 euros) o Bélgica (1.410 euros).