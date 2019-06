Si tienes problemas con los AirPods, esto es lo que te espera con Apple

Seguro que habéis escuchado en las últimas semanas numerosos casos de usuarios de Airpods que, cuando cumplen dos años, comienzan a fallar. Primero dando problemas para conectarse rápidamente a nuestros iPhone o iPad, y después fallando por completo en la conexión porque la batería ha pasado a mejor vida.

Cuando llega ese momento solo nos queda una opción: rezar para que nos ocurra dentro de los dos años de garantía, uno que da Apple y otro que, según la compañía, es por "la ley de defensa del consumidor". Aunque bien mirado tampoco creáis que el trato a unos y otros varía demasiado. Mirad.

Nada de reparar, solo reemplazar

Lo primero que debéis tener en cuenta es que Apple no os va a reparar vuestro Airpod. La única opción que baraja cuando le llevéis el auricular estropeado es que compréis uno nuevo. Sin más. Y en el caso de no tener cobertura por la garantía añadirán que si tienen que examinar qué le pasa, nos lo tendrán que cobrar.

La única diferencia entre tener un Airpod en garantía o no tenerlo es el precio al que podremos comprar el auricular estropeado o perdido. Como podéis ver en la tabla superior, aunque Apple habla de "reparar o reemplazar" en realidad no existe la primera posibilidad: solo podemos reemplazar, es decir, comprar un auricular nuevo.

Los precios oscilan entre los 55 euros para los Airpod que están todavía en garantía y los 75 de quienes lo han perdido o no están cubiertos por la garantía. Es decir, que nos ahorramos 20 euros si no se han cumplido los dos años desde que lo compramos.

¿Puede ser el estuche de carga?

Antes de llevar el Airpod que no funciona a la tienda oficial, confirmad que el problema no lo tengáis en el estuche de carga. Según la propia compañía, hay casos en los que los filamentos fallan y el auricular no recibe energía por lo que podemos ahorrarnos el tener que comprar un casco.

En el caso de que sea así, podéis hacer una prueba pidiéndole a un amigo, o un familiar, que tenga sus propios Airpods que os deje probar que el auricular que no os funciona se carga de verdad. Si es problema está en el sistema de carga, entonces los precios de los estuches son algo menores y oscilan entre los 55 y los 85, tanto para el modelo normal como el que tiene wireless.