El Corte Inglés se lanza a por las reformas hoteleras para impulsar su división de empresas

El Corte Inglés quiere apoyarse en el sector hotelero para hacer crecer su división de servicios a empresas. Esta, que entre otros trabajos es la encargada de surtir los uniformes de Correos, facturó 327 millones de euros durante el ejercicio 2018, finalizado en febrero de este año, según ha revelado hoy el grupo de distribución. Es el primer dato que este ofrece sobre su actividad desde que cerró el mencionado ejercicio, a la espera de la publicación de los resultados definitivos.

Una cifra que la compañía que preside Jesús Nuño de la Rosa quiere mejorar durante los próximos años ganando terreno, sobre todo, en el campo de las reformas y equipamientos en hoteles. Uno de sus últimos clientes ha sido el parque temático Port Aventura, del que se ha encargado de los trabajos de renovación del Hotel PortAventura, el más antiguo de los que dispone el parque y que cuenta con 500 habitaciones; y de los equipamientos de as 150 habitaciones del nuevo Colorado Creek. En total, los trabajos acometidos por El Corte Inglés en un plazo de cinco meses han sido cifrados en unos 10 millones de euros, mientras que todo el proyecto de renovación y construcción de ambos recintos ha supuesto una inversión para Port Aventura de casi 40 millones.

"Nos estamos convirtiendo en referentes en el sector hotelero a nivel nacional", ha afirmado este martes el director general de El Corte Inglés Empresas, Víctor Liñero. Según ha informado la empresa, durante 2018 ha reformado o equipado a 600 hoteles, y en los últimos tres, se ha hecho lo propio en más de 15.000 habitaciones. Entre las cadenas con las que trabaja en la actualidad están Only You, del que se encarga de la reforma integral y equipamiento de su hotel en Valencia; Catalonia, donde trabaja en su hotel de la Gran Vía de Madrid; el Ercilla de Bilbao o el Five Flowers de Formentera, el primer cinco estrella de la isla.

También se ha encargado de la reforma de las zonas comunes del Marriott Auditorium de Madrid, o de la renovación de las habitaciones del NH Eurobuilding, también de Madrid. Otro es el Catalonia Giralda de Sevilla, en este caso con diseño propio. "En los últimos tres años hemos crecido, respondiendo a los objetivos que se habían marcado, lo que nos hace estar muy satisfechos", ha señalado Liñero.

La actividad de El Corte Inglés Empresas se divide en dos áreas principales: obras y equipamientos, donde está enclavada la actividad de reformas hoteleras, además de oficinas y otros edificios, y que representa el 49% de los 327 millones de euros que ingresó la división; y vestuario y equipamientos, que genera el 51%. Como ha destacado Liñero, "el de obras y equipamientos es el que está impulsando con más fuerza el crecimiento del negocio", aunque de forma individual, la línea de vestuario es, de forma individual, la que genera una mayor cifra de negocios a la división, el 34%. El de obras se acerca con el 32%. "Es un área importante y estratégico en el crecimiento de la división", ha subrayado Liñero.

Internacionalización

La apuesta por el sector hotelero no se reduce al territorio nacional. El Corte Ingles Empresas tiene presencia en Panamá y en Perú. En este último ha acometido la remodelación del hotel Casa Andina en Cuzco, por unos cuatro millones de euros, mientras que en Panamá trabajarán en un nuevo centro de convenciones. Sin embargo, los responsables de la división no descartan ampliar su presencia en Latinoamérica. "Panama es estratégica porque nos da salida a otros países de Sudamérica y que crecen significativamente, como Colombia u otros del entorno, que nos ofrecen oportunidades de la mano de nuestros socios hoteleros, cadenas que tienen presencia en esos países", ha explicado Víctor Liñero.