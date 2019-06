Cabify duplicó sus ingresos en España en 2018 y espera salir de pérdidas este año o el próximo

Cabify alcanzó unos ingresos de 144 millones de euros en España a lo largo del ejercicio 2018, lo que supone duplicar su facturación respecto a un año antes, y espera obtener un resultado positivo este año o el próximo.

Así lo ha comunicado el cofundador de la compañía Vicente Pascual durante el seminario 'Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía' organizado por la Universidad Menéndez Pelayo y la Asociación de Periodistas Económicos (Apie).

A pesar de incrementar sus ingresos un 98%, el resultado de explotación todavía era negativo, de alrededor de 3,5 millones de euros, frente a las pérdidas de 5,1 millones de 2017. El número de viajes realizados en Cabify el pasado año creció por encima del 100%.

El cofundador de la compañía de VTC espera que Cabify comience a ser rentable "este o el próximo año" y su apuesta es la sostenibilidad en forma de rentabilidad. "Entendemos que para que todo este modelo funcione y sea sostenible tiene que dar dinero", ha apuntado.

En esta línea, Pascual ha defendido que Cabify tiene una apuesta por ser una empresa rentable "desde ya", que crece aceleradamente pero que "no deberían existir dudas sobre su capacidad de ser rentable y tener un modelo de negocio que genere ingresos".

Sobre los contactos para una nueva ronda de inversión, el cofundador de Cabify ha reconocido estar "siempre" en búsqueda de financiación para escalar más aceleradamente. "Es algo que seguimos haciendo en todo momento, si existe una oportunidad de conseguir más financiación y seguir creciendo y posicionarnos a un nuevo nivel, lo aprovecharemos", ha explicado.

Por otro lado, el directivo ha reafirmado que salir a Bolsa está en la hoja de ruta de la compañía, si bien no ha querido detallar fechas. "Es un poco el camino que vamos trazando y en los próximos uno o dos años iremos dando mas noticias al respecto", ha indicado.

Impuestos

La compañía no paga Impuesto de Sociedades (IS) debido a que no tiene beneficio, lo que espera que cambie en 2019 o 2020, pero Vicente Pascual ha resaltado que es "absolutamente falso" que Cabify no pague impuestos.

"En términos de IVA y de pago sobre sueldos y salarios estamos pagando por encima de los ocho millones de euros en España. De los 144 millones de facturación, nuestro ingreso neto y a partir del que se empiezan a descontar cifras de gasto es sustancialmente menor, está algo por encima de los 20 millones. Estamos pagando por encima del 30% de impuestos", ha afirmado.