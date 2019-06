Florentino Pérez: “No intervine nada en el Castor. Poco les puedo ayudar”

El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha asegurado este lunes, en comparecencia en el Parlament de Catalunya, que no ha intervenido "en nada" de lo relacionado con el proyecto Castor y que poco puede ayudar al respecto. "No he intervenido en nada. Poco les puedo ayudar", ha subrayado ante la Comisión de investigación en el Parlament sobre el Proyecto Castor, donde ha manifestado su sorpresa por tener que dar explicaciones por esta cuestión.

Pérez ha constatado que preside un grupo que componen más de 1.200 empresas, que tiene 200.00 empleados e implantación en más de 70 países, por lo que se gestiona "con un alto grado de descentralización" y cada gestor es responsable de su sociedad. Florentino Pérez, que también es presidente del Real Madrid, había sido citado como testigo junto al consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y a su homólogo del Banco Santander,José Antonio Alvarez, que no ha acudido.

Pese a admitir la trascendencia del proyecto, ha insistido en que él no ha participado en ninguna gestión, y por eso ha pedido a los grupos que no le pregunten por cuestiones que desconoce.

Sí ha considerado que los seísmos producidos frente a las costas de Tarragona y Vinaròs (Castellón) en septiembre de 2013 fueron "una cosa muy desgraciada" y que todos están consternados por ello, ha asegurado.

Florentino Pérez, que también es presidente del Real Madrid, así

lo ha dicho ante la comisión de investigación sobre el proyecto Castor

en el Parlament, que lo había citado como testigo junto al consejero

delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y a su homólogo del Banco Santander,

José Antonio Alvarez, que no ha acudido.