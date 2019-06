Convierte tu viejo móvil en una cámara de seguridad para cuando estés de vacaciones

Llega el verano, y las vacaciones nos hacen estar fuera de casa más tiempo del esperado, incluso durante semanas si tenemos alguna segunda residencia. Esto hace que sea una época propicia para que los cacos hagan de las suyas y, ante eso hay que buscar soluciones que nos den algo de tranquilidad.

Para ello, si no queremos instalar un equipo de alarmas de seguridad en nuestro hogar, podemos aprovechar los recursos de forma muy práctica. Quizás tenéis algún viejo móvil en el cajón que no utilicéis y no sabéis que le podéis sacar un rendimiento tal que puede incluso ejercer de cámara de seguridad. Os contamos cómo.

Reutiliza tu móvil viejo para que haga de cámara de seguridad.

Si tenéis un móvil viejo y que no utilicéis, y que, por supuesto, tenga cámara de seguridad, podéis utilizarlo para tener controlado el hogar en vuestra ausencia y así estar más tranquilos cuando estéis lejos. Estas apps de vigilancia mediante cámara pueden transmitir a nuestro terminal el estado de nuestra casa e incluso algunas cuentan con detección de ruido. No son tan precisas como una cámara de seguridad, ya que tienen menos opciones, como lógicamente la ausencia de visión nocturna, pero pueden servirnos para aportar tranquilidad. Estos son algunos ejemplos:

Motion Detector Pro

Es una app de cámara de seguridad que, además de grabar imagen, capta y detecta movimientos por medio de su algoritmo, y te manda al correo una fotografía con lo sucedido. También puedes ver la imagen que transmite desde tu teléfono, echando un vistazo al hogar de forma inmediata

IP Webcam

Convertimos nuestro teléfono en una cámara que ofrece múltiples opciones de visualización y que emite a través de Wi-Fi, permitiéndonos tener el control de lo que ocurre en casa cuando no estamos o estamos lejos.

tiniyCam Monitor

tinyCam Monitor es una aplicación nativa para Android para vigilancia remota, control y grabación de vídeo digital para cámaras de red/IP públicas o privadas. Para no perder el control de lo que ocurre en nuestro hogar mientras estamos de vacaciones.

Este tipo de aplicaciones también puede aprovecharse el resto del año de ciertas formas, especialmente si tenemos mascotas en casa para ver sus 'trastadas' o para controlar a bebés mientras duermen en otra habitación sin necesidad de otros gadgets específicos. Es una forma de reutilizar teléfonos móviles viejos, bastante mejor que tenerlos guardados en el cajón.