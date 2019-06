El directorio The Legal 500 elige a los abogados internos más influyentes

No siempre reciben toda la atención que deberían, pero es innegable el peso creciente de las asesorías jurídicas internas de las empresas, tanto en el sector legal (tienen la llave de con qué despacho contrata la compañía), como en la toma de decisiones corporativas. La hiperregulación a la que se ve sometida prácticamente cualquier actividad económica, obliga a que el abogado interno (o in house) tenga un papel protagonista en las organizaciones. Eso sí, con una actitud proactiva, participando en la toma de decisiones y aportando soluciones, lejos del estereotipo de que el abogado es solo el que dice lo que no se puede hacer.

La importancia cada vez mayor de estos departamentos es precisamente lo que inspira la GC Powerlist Iberia Teams 2019, del directorio internacional The Legal 500, que se presentó el pasado jueves en el Casino de Madrid. La guía recoge el centenar de asesorías jurídicas más influyentes de España, Portugal y de España y Portugal de forma conjunta (muchas empresas tratan el mercado ibérico como una unidad de negocio), clasificadas por diferentes categorías (energía, productos de consumo, comercio, hostelería, telecomunicaciones, etc.). Pinche aquí para consultar la lista de empresas cuya asesoría jurídica interna ha sido incluida en la GC Powerlist.

The Legal 500 es uno de los directorios jurídicos internacionales más prestigiosos en el sector legal. La GC Powerlist ha sido elaborada por un equipo de investigación que ha recogido las actuaciones más relevantes de los departamentos legales, y ha realizado multitud de entrevistas a las propias empresas, a los despachos de abogados con los que trabajan y al resto de asesorías legales a lo largo de varios meses.

"Hemos identificado los departamentos legales más impresionantes que operan en la Península Ibérica", asevera Sara Mageit, analista de investigación sénior de The Legal 500; "son aquellos que han utilizado su conocimiento legal de manera estratégica, junto con una visión empresarial, para tener un impacto positivo en el éxito de su organización".

Riesgos y 'compliance'

Prueba de la importancia de los abogados internos en el seno de las empresas es el hecho de que el 75% de los mismos tenga línea directa de comunicación y reporte con el CEO de la compañía. Así lo revela el informe 2019 ACC Chief Legal Officers Survey, elaborado por la Association of Corporate Counsel (ACC) y adelantado por CincoDías Legal. Una encuesta que recoge la opinión de más de 1.600 general counsels de 55 países.

El sondeo, asimismo, pone de manifiesto que los directivos acuden con frecuencia al departamento legal para resolver cuestiones de todo tipo, aunque las tres materias principales son los riesgos, el compliance y la gobernanza corporativa.

"Constituís la columna vertebral de las empresas y los grupos. Impulsáis procesos de crecimiento, participáis en la toma de decisiones del día a día y también ordenáis los procesos críticos", resumió Javier Mata, socio de Andersen Tax & Legal y director de la oficina en Madrid del bufete, durante el acto de presentación de la GC Powerlist. El letrado, asimismo, aseguró que los abogados internos tienen cualidades que cada vez más envidian los profesionales de los despachos. "No solo tenéis un profundo conocimiento del Derecho, también de las organizaciones y de los sectores en el que operáis".

Por su parte, Silvia Pérez-Navarro, socia directora de Interlegis y headhunter, subraya la evolución "absolutamente positiva" que detecta en los in house, "tanto por una mayor sofisticación y versatilidad de su perfil, como en el papel estratégico que las empresas le otorgan, por méritos propios. Hoy por hoy, son una pieza fundamental en las empresas".

Entre las asesorías jurídicas destacadas por The Legal 500 se encuentran las de muchas de las principales empresas que operan en España y en la Península Ibérica. Compañías con las que la mayoría de los despachos de abogados aspiran a trabajar, porque son las que protagonizan las operaciones más relevantes. De hecho, una de las mayores inquietudes de los bufetes es conocer los criterios que llevan a los in house a decantarse por un despacho o por otro. El cliente manda; y, en el caso del sector legal, cada vez más.

En este sentido, el último Observatorio Legal de la Empresa en España, elaborado por Deloitte Legal, señalaba, como los principales factores a la hora de decidir la externalización de servicios legales, la especialización y experiencia, la calidad del servicio, la confianza personal y el conocimiento del sector. Curiosamente, solo el 18% de los encuestados señaló los honorarios como un factor decisivo. El mayor riesgo que señalan los abogados internos es la dificultad para adecuarse a la legislación vigente.