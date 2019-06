Abanca apuesta por la banca privada y de empresas en Portugal

Abanca ha finalizado por completo la integración de Deutsche Bank PCB Portugal, y según la entidad gallega “con éxito”. Los clientes de la entidad ya reciben servicio a través de la plataforma del banco con sede en Galicia, una operación “que preserva las fortalezas del negocio adquirido en el país vecino”, según destaca Abanca en un comunicado.



Abanca gestiona en Portugal un negocio de 7.363 millones de euros (más de 82.000 millones en el conjunto de España y Portugal), 4.065 millones de euros en recursos de clientes y 3.298 millones de euros en crédito, y presta servicio a casi 79.000 clientes entre particulares y empresas; además, el banco está presente en 16 de los 20 distritos portugueses a través de una red de 70 puntos de venta.

De esta forma, tras la integración de Deutsche Banck PCB Portugal, entidad cuya adquisición se anunció en marzo de 2018, Abanca es ya la primera entidad financiera en “advisory banking” en Portugal y se sitúa entre las 10 primeras por recursos de clientes y crédito.

En Portugal, la entidad que preside Juan Carlos Escotet cuenta con un equipo local formado por aproximadamente 500 profesionales y la gestión del negocio y la toma de decisiones se desarrollarán desde el país luso a través de una estructura de órganos de gobierno autónoma dentro del grupo Abanca.

Su objetivo es llegar a 2021 con un volumen de negocio de 9.400 millones de euros, y posicionarse como uno de los bancos de referencia en el país.

La firma de origen gallego apostará por la banca privada y el negocio con empresas, seguros y banca digital en Portugal, según ha explicado la entidad.

Abanca también está inmersa en la actualidad en la absorción de Banco Caixa Geral de España, filial de la portuguesa Caixa Geral de Depósitos.

El banco que preside Juan Carlos Escotet no renuncia, no obstante, a seguir creciendo con compras en España, e incluso en EE UU. En España ya ha intentado lanzar una opa sobre Liberbank, operación que se frustró, pero no descarta volver a intentarlo.