UPN allana el camino de la investidura de Pedro Sánchez

El presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, trasladó este miércoles al rey Felipe VI que en su partido están "abiertos a explorar posibles acuerdos que permitan que el independentismo no mande en España y no decida sobre el futuro común".

Así lo repitió varias veces Esparza en la rueda de prensa que ofreció en la Cámara Baja tras ser recibido en audiencia por el Rey en el marco de la ronda de consultas prevista en la Constitución española para proponer a un candidato a la investidura.

"Estamos abiertos a explorar y analizar posibles acuerdos que lo que consigan es que los independentistas no tengan la llave y no sean quienes decidan la política en España y el futuro de los españoles", explicó el presidente de UPN, para quien el objetivo de estos análisis no puede ser otra que evitar que el secesionismo catalán sea decisivo en este país.

Indicó que UPN no tiene "ningún inconveniente" en sentarse a hablar con partidos constitucionalistas cuando se le preguntó por si ese "explorar acuerdos" significa que está abierto a apoyar o abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez. "Creemos que no es bueno para nuestro país estar en manos de los independentistas catalanes", insistió.

Opinó que en política hay que ser "coherente" y trasladar el mismo mensaje allá donde se esté: "Estoy diciendo que lo que es malo para Navarra, y es malo que EH Bildu decida sobre la política de Navarra, también es malo para España que el independentismo catalán decida sobre esa política en España", sintetizó.

En cualquier caso, Esparza admitió que no ha hablado con el presidente del Gobierno en funciones y evitó declararse optimista o pesimista. "Soy realista, vamos a ver...", remachó.