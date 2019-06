Villar Mir vende FerroAtlántica al fondo TPG por 170 millones

El Grupo Villar Mir, a través de su participada Ferroglobe, ha vendido FerroAtlántica al fondo TPG por 170 millones de euros. La operación supone el traspaso de diez plantas hidroeléctricas con una potencia de generación de 167 megavatios (MW) y de la fábrica de ferroaleaciones Cee-Dumbría, activos todo ellos ubicados en Galicia.

Ferroatlántica es propiedad al 100% de Ferroglobe, productor de silicio metal y ferroaleaciones cotizado en Estados Unidos y que, a su vez, está participada en un 54% por el Grupo Villar Mir, de acuerdo con los datos de Bloomberg. Ferroglobe ha sido, también, la sociedad que anunció la operación. Esta compañía se creó en 2016 con la fusión del grupo Ferroatlántica y Globe Specialty Metals, operación que dio lugar a la actual Ferrogloble.

La venta se enmarca en la política de Ferroglobe de desinversionesen activos no estratégicos, que ya arrancó en 2018 c on la venta de plantas hidoreléctricas en Aragón. También la corporación empresarial de Juan Miguel Villar Mir está tomando medidas para recortar su deuda, incluida la de 119 millones que tiene con su constructora participada OHL.

El cierre de ésta se prevé para el tercer trimestre de este año, una vez obtenga la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la de las autoridades regionales. En paralelo a la venta, Ferroglobe ha firmado un contrato de suministro a largo plazo.

El consejero delegado de Ferroglobe, Pedro Larrea, indicó que la operación permite a la empresa "mejorar significativamente su perfil financiero mediante el desapalancamiento y la mejora de la liquidez". "Al mismo tiempo, mantenemos nuestra fuerte presencia en el mercado de las ferroaleaciones y nuestro compromiso con Galicia", añadió el primer ejecutivo de la compañía del grupo Villar Mir.

Ferroglobe también ha publicado resultados del primer trimestre, con una pérdida por ación de 13 céntimos frente a los 11 esperados por el mercado, según Bloomberg. Las ventas han sido de 456,8 millones de dólares (406 millones de euros) frente alos 481 esperados, por debajo también de las cifras del año pasado.