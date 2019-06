Si viajas a Estados Unidos tu mensajes en las redes sociales se mirarán con lupa

Hay que tener cada vez más cuidado con lo que publicamos en redes sociales. Ya no solo porque las empresas las observen para ayudar a determinar si es aconsejable contratarnos o no. También puede suponer que nos dejen o no entrar a países como Estados Unidos.

El objetivo es el de conocer la máxima información de sus visitantes

El gobierno de Donald Trump podría ser más restrictivo a la hora de entrar en EE.UU por las opiniones qie los usuarios viertan en las redes sociales. CARLOS BARRIA REUTERS

El gobierno de Donald Trump comenzará a pedir datos sobre las redes sociales a los solicitantes del visado ESTA que hay que rellenar para entrar al país, tal y como leemos en The Independient.

Si ya habéis estado allí, sabréis que hay que contestar a un formulario un tanto particular que se utiliza para conocer más detalles sobre el motivo de nuestro viaje. Ahora también se solicitará información sobre nuestros perfiles en redes sociales para que puedan investigarlos y determinar si somos aptos o no para cruzar la frontera. El objetivo es vigilar Twitter, Facebook, Instagram y demás redes sociales para conocer una información plena de quienes visiten el país.

Esta medida puede llegar a afectar a quien en un momento determinado haya vertido una opinión concreta. De hecho, hay colectivos que han criticado esta decisión, afirmando que atenta contra la libertad de expresión.

Todavía quedan dudas acerca de cómo el gobierno de los Estados Unidos adoptará esta medida para conocer más información de sus visitantes por medio de las redes sociales. Pero, a partir de ahora, por si acaso, quizás haya que ser más comedidos.