Brufau pide una transición energética "posibilista y coherente"

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha asegurado hoy durante la junta general de accionistas, que su compañía cumplirá con la normativa y será responsable en la lucha contra el cambio climático. "Vamos a ser parte de la solución", complementó el consejero delegado, Josu Jon Imaz.

No obstante, Brufau pidió "prudencia" a la hora de abordar el problema. "Nos tenemos que preguntar -indicó- si el teatro de operaciones deben ser España y Europa" -responsable del 10% de las emisiones, cuando China emite el 28% y La India, ya de un 7%". Según Repsol, "hay que tener cuidado, pues si los otros no nos siguen, los efectos que conseguiremos serán negativos".

En este sentido, el presidente de Repsol pidió "una transición energética ordenada y posibilista, al margen de ideologías y de los grupos de interés.

Hay demasiadas voces opinando, háganlo con sentido de Estado y de futuro". Brufau puso en cuestión que "la industria, los hogares y la movilidad puedan reducir un tercio las emisiones en 15 años". Y si "estamos trasladando a otros países, más voraces y menos sensibles, las emisiones", añadió. Qué sentido tiene, opinó, "dejar de producir aluminio de España y exportarlo de Turquía, pues las emisiones serán las mismas".

El directivo de la petrolera pidió un análisis de los impactos que la transición va a tener en la industria española y "cómo vamos a cumplir el proyecto de prosperidad para Europa y al tiempo ser responsables en no calentar el planeta más".

Como empresa industrial, que definió como "multienergía", Repsol plantea que se defina la senda más eficiente en costes para la reducción de emisiones de CO2. Según un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), a la que hizo referencia, un 80% se pueden reducir con medidas que "ya tenemos a nuestro alcance", según el presidente de Repsol: en movilidad, eficiencia y renovables que sustituyan al carbón. Sin embargo, subrayó, no "hay que despreciar la tecnología", especialmente, la captura de carbono. "Si no tenemos en cuenta la necesidad de capturar el carbono, no avanzaremos, no habrá neutralidad tecnológica y actuaremos en detrimento del futuro", criticó. También aludió a la libre competencia y pidió que sistemas con menos regulación. "Cuando no somos competitivas, se acaban subvencionando a tecnologías no competitivas", en alusión, por ejemplo, a las regasificadoras. Y echó de menos que en los planes oficiales, "casi no se hace referencia a la generación distribuida o la gestión de la demanda, lo que hará que pague la factura el más débil, el consumidor final".

Brufau recordó que con los combustibles fósiles se pasó de la pobreza al bienestar, la riqueza aumentó un 40% y con ella el consumo de energía y las emisiones. Aunque el 42% de las emisiones corresponden a la electricidad, la industria y el transporte deben contribuir con su parte. Brufay se preguntó si Europa no se quedará atrás teniendo en cuenta que China tiene como objetivo deshacerse de la industria pesada en 2030 y convertirse en líder en alta tecnología, automoción, telecos, robótica, farmacia con un 70% de autoconsumo. "A Europa no le quedará nada de estos sectores", auguró el presidente de Repsol. "Todas las energías van a ser necesarias, pero el planeta necesita seguir creciendo", subrayó. Repsol , que ha reducido ya las emisiones en cinco millones de toneladas, se compromete a reducir otros tres millones de toneladas hasta 2025".

Para Antonio Brufau el gas natural no será una energía de transición, sino que se quedará y auguró un gran futuro a los biocombustibles, que ahora representan el 6%. Tanto para el transporte marítimo (una combinación de petróleo, gas y biomasa).

"Cumpliremos la normativa y seremos responsables y colaboraremos en la reducción de CO2 en nuestro sector -indicó Brufau-, pero sin abandonar nuestro negocio". En este sentido fue contundente al asegurar que "queremos ser los primeros en exploración y producción, será nuestra prioridad en los próximos 50 años, seremos fuertes en lo que nos ha hecho fuertes ". No obstante, dada la tendencia a la electrificación, esta "formará parte de la columna vertebral de nuestros negocios. Nuestros clientes deben estar en el eje de nuestras actividades", concluyó.