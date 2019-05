Trucos para que pymes y autónomos expriman al máximo Instagram

¿Cómo puede una pyme o autónomo aprovechar Instagram para conseguir clientes? Si tienes una cuenta de empresa en Instagram, los Stories son fundamentales. En ellos debes enseñar todo lo que no enseñamos nunca sobre nuestra empresa: cómo se hacen los productos, quién está detrás de un proyecto… Es una herramienta perfecta para enseñar el lado más humano de la compañía. Por eso, es aconsejable utilizarlos a diario, según nos explica Phil González, experto en redes sociales, fundador de la red mundial de Instagramers y autor de libros como "Instagram, mucho más que fotos" e "Instagram y más".

Esto es sólo el principio. Hemos querido conocer otros trucos para pymes y profesionales, de la mano de este experto, para saber cómo exprimir al máximo esta red.

Como pyme, ¿es necesario tener un perfil en Instagram? ¿Qué clase de negocios pueden triunfar más en esta red social?

Hoy hay más de 25 millones de empresas que tienen creada una cuenta profesional en Instagram. Probablemente son muchísimas más porque muchas de ellas suelen dejar su perfil en modo "individuo" y hace más difícil cuantificar el número exacto de corporaciones que acuden a Instagram para darse a conocer o promocionar sus productos. Un interesante estudio de la empresa Ipsos realizado entre Pymes francesas en el 2017 arrojaba unos datos interesantes sobre este tema. Más de 56% por ciento de ellas reconocían que Instagram era una forma perfecta para conectar con un público internacional así como el 66% de ellas afirmaban que era la mejor forma de inspirar visualmente a sus clientes en redes sociales.

No cabe duda de que es una herramienta altamente emocional basada en la compartición de imágenes y vídeos y que las empresas que comercializan productos o servicios "aspiracionales" son las más beneficiadas. El mundo del turismo, el ocio, la moda, la gastronomía y la artesanía están de enhorabuena ya que vinculan fácilmente emociones, sueños, conexión con la marca y un potencial impulso de compra pero he visto muchos tipos de empresas que han encontrado su hueco, su forma de llegar a un gran público sin ser tan fotogénicas. Lo que sí es importante es tener un "story telling", algo que contar, una historia de la empresa que llegue a la gente...

¿Cuál es el número de publicaciones o actividad que debe tener una pyme en Instagram?

Instagram ofrece hoy varias facetas. La de "las fotos y vídeos en el muro" que suelen ser contenidos más pensados, más trabajados y que seguirán ahí a menos que los borres voluntariamente y otra faceta más dicharachera, más genuina, la del momento que es la de las llamadas "Instagram Stories", unos videos cortos de 15 segundos que desaparecen a las 24 horas (a menos que los conserves). Diría que en la parte de las fotos y videos, con una foto al día o cada dos o tres días puede ser suficiente. Eso sí, es más fundamental contestar a las preguntas de los clientes, no dejarle sin respuesta, intentar crear una conversación con ellos etc. En la parte Stories, siempre aconsejo enseñar todo eso de la empresa que no enseñamos nunca, cómo se hacen los productos, quién está detrás del proyecto, humanizando la compañía. En términos de dedicación horaria, diría que una hora cada día o cada dos o tres días, sería suficiente. Claro está que cuanto más tiempo le dediques, mejores resultados conseguirás.

Para aumentar el engagement de la marca, ¿es mejor utilizar los stories o publicaciones en el muro?

Diría que, hoy en día, no hay ningún estudio que muestre una clara diferenciación entre Stories y Fotos o videos en el muro. Lo que sí queda claro es que las Stories son cada vez más queridas por los usuarios y las consumen como si "una cadena de televisión de los amigos" se tratase, dejando menos tiempo a ver las fotos o vídeos. La fuerza de las Instagram Stories se encuentra también en que permiten iniciar una conversación "privada" entre el usuario y la compañía, cosa que en las fotos queda en abierto. Diría que hay que usar las dos facetas. La de las Stories es más agraciada en el sentido de que cada día puedes subir algo con cualquier cosa que pase en la empresa, de forma divertida y amena. Las fotos y videos suelen requerir más atención y reflexión.

¿Qué tal funcionan los 'vídeos en directo'?

Actualmente el vídeo en directo sigue sin despegar claramente. Está claro que es un contenido y una herramienta estratégica para Facebook (propietaria de Instagram) de cara a un futuro, pero siguen siendo pocos los usuarios que optan por compartir contenidos y vivencias en directo.

Si no tienes un contenido interesante y diferencial, los usuarios entrarán a ver qué estás retransmitiendo y se irán a los pocos segundos. Es frustrante. Diría que el vídeo en directo debe ser o bien algo exclusivo, una entrevista interesante, una conferencia o bien también pueden ser unos "tutoriales" y la posibilidad de conectar en directo con un especialista y poder hacer preguntas a la empresa una vez a la semana por ejemplo.

¿Es negativo el nuevo algoritmo de instagram para las pequeñas y medianas empresas?

El algoritmo es algo "negativo" para todo el mundo en general pero era también algo altamente previsible para los entendidos. Llevo hablando de este tema desde hace más de cinco o seis años. Para aclarar el tema para los "no iniciados", el algoritmo en Instagram define cuanta visibilidad tendrá una de tus publicaciones. Esa visibilidad "natural" que inicialmente podía llegar a que el 100% de tus seguidores vieran tus publicaciones va cayendo, hoy puede estar ya entre el 10% o el 15%. ¿Por qué?

Pues porque una vez fuertemente implantado Instagram en la sociedad, es importante hacer la herramienta rentable para sus dueños y Facebook nos hará "pasar por caja" para que nuestros seguidores nos vean, para que nos pongan Likes etc…

Nada nuevo para los que llevaron una página de empresa de Facebook en su día y que hoy ven los flojos resultados orgánicos de sus publicaciones. Instagram tenderá a reducir la visibilidad de las cuentas de todos los usuarios y habrá paulatinamente que ir "pagando" para conseguir que nos vean. Las empresas serán las primeras afectadas como pasó en Facebook hace 7 u 8 años... Es algo que explico en detalle en mi último libro "Instagram y más" (Anaya) pero que requiere una actualización día tras día.

¿Es rentable económicamente la publicidad en Instagram? ¿Y las publicaciones promocionadas?

No hay un estudio definitivo sobre el tema y pienso que las empresas deben seguir unos pasos coherentes en Instagram. Primero pensar en ¿quién quiero ser y cómo quiero comunicar en Instagram? Luego poner los medios para hacerlo bien y empezar de forma orgánica. Subir fotos y vídeos, aprender a entender los códigos de conducta en la aplicación, lo que quiere ver la gente, lo que interesa, lo que no... Al inicio, las cuentas que empiezan suelen tener buenos resultados orgánicos (Instagram entiende que hay que motivarte de alguna forma) para luego ir reduciendo tu visibilidad. Yo sería de la opinión de ir descubriendo Instagram, durante unos meses, ver lo que esperan mis seguidores o potenciales clientes y luego plantearme publicitarme. Cierto es que una vez iniciado, la herramienta de implementación de campañas de publicidad es muy sencilla y se puede invertir desde 10 o 20 euros en campañas muy segmentadas. Os recomiendo siempre leer la página corporativa dedicada a negocios. (https://business.instagram.com/) que da una visión global del uso de las empresas y algunos ejemplos de éxito. No obstante, siempre recomiendo ir aprendiendo, el método de "prueba error" y el aprendizaje que nos ofrece.

No estamos hablando de tener que gastar un presupuesto enorme así que tampoco cuesta aprender. Si tengo una cosa clarísima después de trabajar durante más de 20 años en la industria de Internet, es que las empresas que no lo intentan con excusas como "no entiendo de eso de internet, esto de publicitarse on-line no es para nosotros, de momento no lo necesitamos etc..." van mal encaminadas. Cuanto antes empiecen a probar, antes aprenderán cómo funcionan y sabrán más de sus clientes también.

¿Cómo pueden ayudar las estadísticas que proporciona Instagram?

Las estadísticas de Instagram son relativamente sencillas y por evitar problemas con normas de protección de datos han ido incluso reduciendo la profundidad de sus insights (como dicen). Hoy puedes saber, cuanta gente ha visto tus publicaciones, cuanto le han puesto likes, la proporción de hombres y mujeres, edades y las localizaciones geográficas más habituales de tus seguidores. Algún dato más te permite saber los segundos que ven tus vídeos y una información de las fuentes de tráfico que podrían ser si han descubierto tu foto desde tu cuenta, desde los hashtags etc… Pero realmente muy poco más. Aun así soy un "amante" de la información sencilla y creo que ahogarnos en un mar estadístico no lleva nunca a buen puerto. Con esos datos sencillos, las empresas pueden ya aprender mucho de los hábitos, de los intereses de sus clientes y potenciales. De nuevo es algo de lo cual no se puede prescindir sobre todo si es gratis, en este caso. Basta con pasar tu cuenta a cuenta profesional en unos segundos. Eso sí, ya sabes que en ese mismo instante, Instagram tendrá claro que hay una empresa detrás de ese perfil. Con todo lo que significa.