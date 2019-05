Abanca niega que se haya acercado ahora a Liberbank

Abanca quiere desligarse por completo de las últimas subidas de la cotización que está experimentando en los últimos días Liberbank tras los rumores de una posible opa de la entidad gallega sobre la firma que dirige Manuel Menéndez. Fuentes próximas a la alta dirección de Abanca aseguran que tras frustrarse en febrero su intención de compra de Liberbank no ha realizado ningún movimiento encaminado a hacerse con la entidad de origen asturiano. Aunque la entidad nunca cerró del todo la puerta a volver a intentarlo en el futuro, fuentes próximas a la alta dirección de Abanca niegan rotundamente cualquier nueva aproximación a Liberbank ni negociación con sus accionistas.

Fuentes próximas a la entidad creen que los rumores de un posible interés de Abanca sobre Liberbank parten del fondo Oceanwood, uno de los principales accionistas de la firma asturiana, y que posee casi 17% de su capital (aunque con el 10% a través de derivados).

Dichas fuentes aseguran que la inversión de Oceanwood está apalancada con Bank of America y con Citi, entre otros bancos. El problema es que se ve obligado a aportar garantías adicionales si la cotización de los títulos de Liberbank cae por debajo de un cierto precio. De ahí, que este fondo quiera, como mínimo sujetar el valor, explican estas mismas fuentes.

Fuentes cercanas a Abanca se extrañan, no obstante, de que la CNMV no abra una investigación sobre estos movimientos y no les haya preguntado sobre informaciones que se han publicado sobre Abanca que consideran falsas pero han movido el mercado.

Oceanwood, fondo de las Caimán, se sienta en el consejo de Liberbank desde octubre de 2017, aunque ya era accionista. También fue accionista de Popular, entidad en la que englobaba algunos de los fondos que operaban con posiciones cortas.

Abanca tenía previsto lanzar una opa sobre Liberbank este año, sin embargo, la filtración de la noticia cuando este banco negociaba su fusión con Unicaja adelantó los acontecimientos y frustró la opa que preparaba la entidad gallega, con Bank of America como banco de inversión.