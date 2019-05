¿Tienes que pagar tasas de la Comunidad de Madrid? Esta app oficial te lo facilita

Nadie estamos libres de tener que hacer frente al pago de tasas y tributos de nuestra respectiva Comunidad Autónoma a sus diferentes tesorerías. Hay numerosos trámites que necesitan de ingresos en la Comunidad de Madrid, y como es lógico, por defecto implican que tengamos que desplazarnos para hacer los ingresos y perder tiempo en el trabajo o en nuestra dedicación diaria. Hoy os traemos una app oficial de la Comunidad de Madrid que nos permite el pago de tasas de manera sencilla y rápida, sin movernos del sofá.



Tu móvil para pagar las tasas de la Comunidad

Comunidad de MAdrid



Nos hemos fijado en esta app porque sin duda puede ser una excelente solución para numerosos ciudadanos madrileños que por la razón que sea deben hacer algún tipo de pago o tributo a la Comunidad de Madrid. Estas tasas se pueden pagar fácilmente desde esta aplicación, y además con todos los protocolos de seguridad necesarios a nuestra disposición. Con ella podemos hacer el pago de Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos de la Comunidad de Madrid de manera totalmente automatizada a través de pagos seguros con la tarjeta de crédito o débito.



Esta app se llama simplemente “Tasas” y ha sido desarrollada por la Comunidad de Madrid para facilitar el trámite a los ciudadanos. De esta manera nos evitamos tener que estar accediendo a complicadas webs de la Comunidad en las que la mayoría de veces no encontramos en lugar correcto para realizar el pago. En esta ocasión, podemos encontrar fácilmente todos los conceptos de tasas e ingresos que podemos hacer a la Comunidad fácilmente. Y con el pago telemático no tenemos que estar rellenando domiciliaciones ni cartas de pago.

Simplemente elegimos la tasa y los datos asociados a nuestra identidad, y podemos pagar con la tarjeta.

De esta manera el pago es instantáneo y queda registrado a todos los efectos en la tesorería de la Comunidad de Madrid, no dejando lugar a dudas de que hemos pagado las tasas mediante tarjeta de crédito. El órgano detrás de esta app es la Dirección General de Tributos de la Conserjería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Por lo que nuestro dinero irá directamente a donde debe, sin perder más tiempo visitando las dependencias de la Comunidad.