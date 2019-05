Calviño responde al Banco de España: las familias que no llegan a fin de mes "no pueden ahorrar"

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha dicho este miércoles que es "indudable" que se tiene que ir recuperando la renta disponible de las familias, tras las advertencias realizadas por el Banco de España sobre el "elevado optimismo" de los hogares en consumo y endeudamiento, si bien ha afirmado que "si una familia no puede llegar a final de mes, no puede ahorrar". También ha dicho que el problema del precio de los alquileres de vivienda no se resuelve con una medida "independiente", y ha avanzado que se tomarán nuevas medidas desde el lado de la oferta y la demanda.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas tras clausurar la presentación del libro 'Una visión macroeconómica de los 40 años de la Constitución Española, escrito por José Luis Malo de Molina, en la que Calviño ha subrayado la necesidad de recuperar la renta disponible de las familias, para lo que ha recordado que se han tomado medidas como el aumento del Salario Mínimo, las pensiones, el salario de los funcionarios o las cotizaciones a la Seguridad Social.

"El dinamismo de la demanda interna juega un papel importante en el crecimiento económico, que se mantiene robusto en la primera parte de 2019 gracias a la buena salud financiera de las familias", ha apostillado Calviño, quien, no obstante, ve "indudable" que "se tiene que ir recuperando el nivel de ahorro de la economía". Calviño ha afirmado además estar "encantada aquí y donde sea", al ser preguntada por su posible marcha para ocupar un alto cargo en la Administración europea.

Sin impacto del SMI

Sobre el impacto de esta medida en el empleo, que el Banco de España ve "prematuro" poder descartar, Calviño ha abogado por la "prudencia" y por seguir "de cerca" la evolución del mercado laboral y los "posibles impactos", frente a los "agoreros que decían que e iban a destruir cientos de miles de empleos inmediatamente".

De hecho, Calviño ha vuelto a afirmar que "por el momento no se ha apreciado impacto material significativo" sobre la creación de empleo, que continúa con un ritmo "muy importante" en el primer trimestre, con unas tasas interanuales próximas al 3%.

La titular de Economía en funciones ha defendido la "necesidad" de recuperar el nivel del SMI y mejorar las condiciones adquisitivas de los trabajadores, máxime cuando una parte significativa de los perceptores del SMI son mujeres, motivo por el que la subida era "obligada" con el fin de luchar contra la desigualdad de género y para alinearse a la media de los países de la OCDE.

"Todos tenemos que ser responsables y prudentes, sin correr a conclusiones apresuradas a la hora de evaluar el impacto de las medidas", ha agregado, recordando que "los modelos económicos no son unánimes en sus conclusiones".

Alquiler de vivienda



Preguntada también sobre el rechazo mostrado por el Banco de España en su informe anual de 2018 a la intervención de los precios del alquiler, Calviño ha indicado que "el asunto es complejo y no se puede resolver con una medida independiente".

Según Calviño, el Gobierno quiere asegurar que todos los ciudadanos pueden acceder a una vivienda en propiedad o especialmente los jóvenes a alquileres que les permitan tener una perspectiva de emancipación y establecer un futuro con "un sueldo suficiente y un acceso a una vivienda digna en condiciones aceptables".

Por ello, ha recordado que se han puesto en marcha distintas medidas y ha avanzado que el Ejecutivo irá desarrollando una serie de actuaciones para mejorar el acceso de los jóvenes a alquileres "accesibles o en niveles que se correspondan con la capacidad adquisitiva de las familias", lo que requiere actuaciones desde la perspectiva de la oferta, la demanda y a nivel nacional, autonómico y local.