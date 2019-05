Así funcionan los retrovisores invisibles del Honda e 100% eléctrico (vídeo)

Hace unos días os contábamos que el nuevo vehículo 100% eléctrico de Honda estaba causando sensación en Europa, donde había cosechado ya 25.000 reservas a pesar de la poca información existente sobre él. Pero el diseño que se ha venido mostrando en los últimos años, con un aspecto neo retro, nos ha enamorado a muchos. Y a muchos más que va a enamorar cuando conozcan algunas de las innovaciones de este nuevo vehículo eléctrico de Honda. Hoy hemos conocido por ejemplo los retrovisores con los que va a contar este nuevo vehículo, que serán de alguna manera invisibles.

No hay retrovisores, pero sí cámaras de vídeo para sustituirlos

El nuevo Honda no cuenta con retrovisores, sino que son directamente una serie de cámaras colocadas en el lateral del coche las que nos dan visión de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. En el vídeo adjunto, nos enseñan cómo funciona este interesante sistema de retrovisores basados en cámaras de video. El primer beneficio que ofrece esta solución es aerodinámico, ya que al no haber retrovisores físicos hay una menor resistencia al aire por parte del coche, y por tanto también un menor consumo.



Además, lo bueno de este sistema, es que la visibilidad a través de las pantallas interiores que nos muestran lo que ven las cámaras, es siempre perfecta. Por lo tanto no nos afecta si llueve o se empaña el cristal, porque la cámara siempre nos muestra la visión desde la parte exterior del coche de una manera cristalina, al menos eso nos muestran desde Honda. También ofrecen un mayor rango de visión, pudiendo mostrar incluso más superficie de nuestro entorno de lo que hace un espejo retrovisor, por lo que son también más seguros.



Además sirven también como cámaras de aparcamiento, ya que al estar orientadas a la parte trasera, de la misma manera que lo haría un espejo retrovisor, nos ayudan a aparcar de manera sencilla, viendo en primera persona todo lo que ocurre detrás. Esta será sin duda una de las soluciones estrella de uno de los coches eléctricos más esperados en Europa. Se espera que este nuevo Honda se comercialice en nuestro continente a partir del próximo año, en Alemania, Reino Unido y Francia y Noruega. Se presentara oficialmente a finales de este año.