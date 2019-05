MásMóvil reimpulsa el negocio de energía de Pepephone

MásMóvil ha decidido relanzar Pepeenergy, el negocio de energía vinculado a su filial Pepephone, con un conjunto de nuevas tarifas comerciales, tanto para clientes actuales como para los nuevos usuarios.

Así, la compañía ha subido a cuatro euros la cuota mensual para los nuevos clientes que contraten Pepeenergy y no tengan ningún otro servicio de Pepephone. De igual forma, ha bajado la cuota a cero euros a aquellos clientes de Pepephone que contraten el citado servicio de energía. “Si el usuario tiene una tarifa de móvil o fibra con Pepephone, pagará la energía a precio de coste, sin ninguna cuota adicional”, señala MásMóvil, que indica que el usuario verá ese descuento reflejado en su factura de adelanto de consumo de Pepeenergy.

MásMóvil reconoce que la oferta inicial, lanzada en 2015, por la que se cobraba un euro de cuota mensual y 0,30 euros por el seguro de desempleo, no cubría los costes para poder mantener la comercializadora.

No obstante, para los usuarios actuales no habrá cambios. Los clientes que ya tenían contratado Pepeenergy y no contaban con ningún servicio de Pepephone, seguirán pagando un euro de cuota de cuota mensual. A su vez, los usuarios que ya tenían contratado Pepeenergy y algún un servicio de Pepephone, la cuota bajará de uno a cero euros.

Dentro de su oferta comercial, Pepeenergy comercializa la Tarifa Lechuza, con dos franjas horarias con precios diferentes, una para las horas punta de consumo de energía y otra para las horas valle. La tarifa está destinada a clientes que pasan fuera de casa la mayor parte del día y más tiempo por la noche. La empresa comercializa también la tarifa Periquito, lo que tenía hasta ahora, con un precio único sin horarios.

MásMóvil explica que la energía a precio de coste quiere decir que la venderá al precio que le cuesta comprarla. “Habrá meses en los que los productores vendan más barato y el cliente pague menos, y otros meses en los que pase lo contrario”, señala la compañía.