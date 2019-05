Parece que el efecto de contracción del tamaño de los sensores de las cámaras para móviles ha llegado a su fin. Cuando la mayoría de móviles había adoptado los sensores de 12 y 13 megapíxeles como un estándar para contar con mejores fotografías nocturnas gracias a píxeles más grandes y sensores más pequeños, parece que finalmente esta tendencia se está revirtiendo. Los fabricantes están montando cada vez sensores más grandes. El primero en hacerlo había sido Sony con su sensor IMX586 de 48 megapíxeles, que ya se ha popularizado en numerosos modelos de gama alta y gama media. Ahora Samsung aumentaría la apuesta.

Samsung Galaxy A70s, el móvil de los 64 megapíxeles