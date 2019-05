Las mejores universidades en las que estudiar un grado de las ramas STEM

Las ramas STEM (ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, por sus siglas en inglés) se han posicionado como las disciplinas más seguras y acertadas para aquellos que piensan en su futuro laboral. Por eso, a menos de un mes del comienzo de la Selectividad y de la posterior decisión de elegir universidad, la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) ha presentado este miércoles los resultados de la sexta edición del Ranking CYD, en el que se analiza y puntúa el rendimiento de 73 de los 81 centros que hay en España. En esta ocasión, hay un especial análisis de estas ramas más técnicas.

Como ocurre cada año, el ranking no trata de establecer una clasificación al uso, sino que identifica hasta tres niveles de rendimiento en 23 ámbitos de conocimiento. Así, cada alumno, universidad o empresa puede valorar los aspectos que más valora de cada campus: no es lo mismo la enseñanza y el aprendizaje que la investigación o la orientación internacional. Del total de centros analizados, 48 son de titularidad pública y 25 son privados.

Dentro de las STEM, hay cinco universidades que destacan por tener un número más elevado de indicadores de mayor rendimiento: la Autónoma de Madrid, la de Barcelona, la del País Vasco, la Politécnica de Cataluña y la Pontificia Comillas, todas públicas salvo la última. Ahondando en cada uno de los grados, sin embargo, despuntan otros centros. Estas son las que mejor rinden en cada titulación, según los datos de CYD.

Ingeniería Informática : Politécnica de Cataluña, Carlos III de Madrid, Pompeu Fabra, Politécnica de Valencia y Valencia (Estudi General).

Matemáticas : Politécnica de Cataluña, Autónoma de Madrid, Rey Juan Carlos, Politécnica de Madrid y Carlos III.

Física : Autónoma de Madrid, Politécnica de Cataluña, Valencia (Estudi General), Autónoma de Barcelona y Barcelona.

: Autónoma de Madrid, Politécnica de Cataluña, Valencia (Estudi General), Autónoma de Barcelona y Barcelona. Ingeniería Civil : Politécnica de Cataluña, Cantabria, Europea de Madrid, Lleida y Castilla La Mancha.

: Politécnica de Cataluña, Cantabria, Europea de Madrid, Lleida y Castilla La Mancha. Ingeniería Eléctrica : Pontificia Comillas, Carlos III de Madrid, Politécnica de Cataluña, Navarra y Politécnica de Valencia.

: Pontificia Comillas, Carlos III de Madrid, Politécnica de Cataluña, Navarra y Politécnica de Valencia. Ingeniería Mecánica : Politécnica de Cataluña, Politécnica de Madrid, Navarra, Politécnica de Valencia y Universidad de Mondragón.

: Politécnica de Cataluña, Politécnica de Madrid, Navarra, Politécnica de Valencia y Universidad de Mondragón. Ingeniería Industrial : Pontificia Comillas, Navarra, Universidad de Mondragón, Girona y Autónoma de Barcelona.

: Pontificia Comillas, Navarra, Universidad de Mondragón, Girona y Autónoma de Barcelona. Ingeniería Química : Barcelona, Politécnica de Cataluña, Zaragoza, Santiago de Compostela y Politécnica de Madrid.

: Barcelona, Politécnica de Cataluña, Zaragoza, Santiago de Compostela y Politécnica de Madrid. Química : País Vasco, Zaragoza, Girona, Autónoma de Madrid y Autónoma de Barcelona.

: País Vasco, Zaragoza, Girona, Autónoma de Madrid y Autónoma de Barcelona. Biología: Barcelona, Pompeu Fabra, País Vasco, Zaragoza y Politécnica de Madrid.

Según cuenta Ángela Mediavilla, coordinadora del informe, "los 11 ámbitos en los que se centra esta edición aportan una información muy completa de las universidad que imparten grados o másteres en estos ámbitos científicos y tecnológicos". Las ingenierías están presentes en más de un 78% de las universidades, y las ciencias se imparten en el 83% de los campus. La OCDE, entre otros organismos, advirtió el mes pasado de la necesidad de que los países se tomen en serio este tipo de ramas si de verdad quieren contribuir a la empleabilidad y crecimiento de sus regiones.

Fuera del ámbito de las STEM, y tomando en cuenta los citados indicadores, las universidades que más rinden son, por este orden, la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, Navarra, la Pompeu Fabra y Pontificia Comillas. Por el final, las que tienen peor rendimiento son la Universidad a Distancia de Madrid, la de Cádiz, la de Las Palmas de Gran Canaria, la Europea Miguel de Cervantes y la UNED. Los autores de la tabla recuerdan, no obstante, que muchos de los centros no cuentan o disponen de los datos necesarios para alimentar la herramienta, ya que, por ejemplo, la UNED no puede medirse en docencia por los mismos patrones que un centro presencial. Por eso, esta falta de información no debe asociarse con un rendimiento negativo.