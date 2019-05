Juan María Nin, nuevo presidente del grupo de autopistas Itínere

El consejo de administración de Itínere, en reunión del 8 de mayo, nombró presidente no ejecutivo de la compañía a Juan María Nin Génova, según ha desvelado esta tarde la propia concesionaria. Junto a quien fue número dos de La Caixa, la próximo junta de accionista de la concesionaria nombrará consejeros a Hari Rajan, director general del fondo Corsair, y de Rene Defize, Laurens-Jan Sipma y Arjan Reinders, del fondo APG. Se materializa de este modo la toma de control por parte de las citadas Corsair y APG, que han mantenido durante los últimos meses un pulso con Globalvía por el control de Itínere.

Juan María Nin deberá ser ratificado en la junta que se celebrará del próximo mes de junio. Abogado-economista por la Universidad de Deusto y Master in Laws and Political Sciences por la London School of Economics, el nuevo presidente no ejecutivo ha pasado por cargos de alta responsabilidad en el Santander, Banco Sabadell o La Caixa. En la actualidad figura en consejos como el de Société Générale, Azora y Habitat Inmobiliaria.

Nin también es miembro del Consejo Asesor de La Mutualidad de la Abogacía, patrono de la Fundación de ESADE Business School, miembro del Consejo Rector de la APD (Asociación para el Progreso a la Dirección) y Presidente de la comisión de Economía y Presupuestos del Círculo de Empresarios. Entre sus logros destaca haber recibido la Gran Cruz de la Orden al Mérito Civil.