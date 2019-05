LKS Next compra Secure & IT y se refuerza en ciberseguridad industrial

LKS Next ha adquirido la empresa Secure & IT para entrar en el sector de la ciberseguridad industrial. En la operación participa Corporación Mondragón como accionista minoritario. LKS Next, que es una cooperativa integrada en este grupo, está centrada en los servicios tecnológicos al ámbito fabril. Es una de las mayores consultoras del País Vasco, con una facturación de casi 40 millones y 555 trabajadores. El año pasado aumentó un 10 % sus ventas e incrementó su plantilla en 36 profesionales.

Secure & IT, con sede en Madrid y una trayectoria de más de una década, prevé unos ingresos de unos tres millones este año. Cuenta con 27 empleados. Tiene una estrategia de crecimiento para los próximos años y su oferta de servicios se complementa con la de LKS Next, que además tiene una alianza tecnológica con Ikerlan, otra cooperativa de Corporación Mondragón.

LKS Next tiene centros en el País Vasco, Navarra, y Cantabria, y ahora toma posiciones en Madrid a través de Secure & IT. En el exterior, donde obtiene el 12 % de su negocio, cuenta con delegaciones en México y China. La cooperativa concentra el 78 % de su actividad en el ámbito de la tecnología industrial. Otro 12 % procede de la consultoría y el 10 % restante de su despacho de abogados.

La cooperativa ha celebrado este viernes una jornada en Bilbao sobre transformación digital y ciberseguridad. Durante el encuentro, Elena Zarraga, directora general de LKS Next, ha anunciado la operación de compra de Secure & IT. Íñigo Ucín, presidente de Corporación Mondragón, ha clausurado el evento.