S&P eleva el rating de Madrid y Aragón a dos semanas de las elecciones

S&P ha elevado este viernes un escalón el rating de dos Comunidades Autónomas, apenas dos semanas antes de las elecciones municipales del 26 de mayo. Ha situado la de la Comunidad de Madrid en A-, desde el BBB+ precedente, y la de Aragón en BBB+ desde BBB.

En cuanto a Madrid, la agencia justifica su decisión en la mejora económica del país, así como las políticas de consolidación fiscal y reducción de deuda que ha llevado a cabo el Ejecutivo regional. Matiza que puede bajar el rating si tras las elecciones se forma un Gobierno que paralice estas políticas. "No tenemos ninguna visibilidad de qué puede ocurrir. No obstante, no esperamos que el nuevo Gobierno se salga de este camino", apunta la agencia en un comunicado.

En cuanto a la Comunidad Autónoma presidida por Javier Lambán, S&P señala que esperan que siga con su reducción de déficit, gracias al crecimiento económico de la región y al control del gasto. Algo que, según su punto de vista ayudará a reducir su deuda.

La agencia prevé que Aragón se mantenga todavía en los próximos años bajo el amparo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Aún así, prevé que si el Gobierno Central confirma este año que Aragón ha cumplido con su objetivo de déficit, la región pedirá permiso al Consejo de Ministros para volver de forma gradual al mercado de capitales. Mientras tanto, la agencia espera que continúe refinanciando sus créditos bancarios más caros por otros con menos intereses.

En ambos casos, S&P señala la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómico, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había decidido no abordar en la pasada legislatura, al no contar con la mayoría parlamentaria suficiente. Tras las elecciones, en las que el PSOE ha salido reforzado, es posible que sus posibles socios le reclamen esta medida.

"No creemos que se reforme el sistema de financiación autonómico, dado el calendario electoral en curso. Creemos que esta reforma es esencial para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de las Comunidades Autónomas", apunta la agencia estadounidense.