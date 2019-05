Cellnex saca pecho ante sus accionistas: "Somos el segundo operador mundial de torres"

El presidente de Cellnex, Marco Patuano, ha destacado hoy el fuerte crecimiento registrado por la compañía en los últimos años, que ha llevado al grupo español a convertirse en el segundo operador independiente de torres de telefonía móvil en el mundo occidental, y el mayor de Europa. Y es que Cellnex ha alcanzado los 45.000 emplazamientos tras los acuerdos anunciados esta semana con Iliad y Salt en Francia, Italia y Suiza, valorados en 4.000 millones de euros.

En un encuentro con los medios de comunicación, previo a la junta general de accionistas de Cellnex, Patuano ha señalado que desde la salida a Bolsa en 2015, la compañía ha comprometido entre adquisiciones y nuevos emplazamientos más de 8.000 millones de euros en crecimiento. El presidente ha indicado que Cellnex deberá digerir la operación de Salt e Iliad si bien ha afirmado que "no es el final del camino".

Patuano ha recordado que los nuevos accionistas de referencia, los Benetton y los fondos soberanos de Singapur y Abu Dabí, dueños de un 29,9% del capital, se comprometieron a aportar hasta 1.500 millones de euros en ampliaciones de capital, con lo que en su conjunto supondría una inyección total cercana a 5.000 millones. El directivo ha recordado que hasta ahora han inyectado 400 millones con lo que Cellnex todavía tiene margen para captar recursos. "Tenemos dinero para otros proyectos que se puedan plantear", ha explicado.

Patuano ha destacado que Cellnex reconstruirá su flexibilidad financiera de la forma más adecuada tras la ejecución de los acuerdos con Iliad y Salt, que supondrá la salida de caja de 2.700 millones de euros. El ejecutivo ha recordado que los 10 primeros accionistas son dueños del 65% del capital y tienen una visión a largo plazo.

En este sentido, ha recordado que el mercado ha recibido bien las últimas operaciones, destacando que los inversores que acudieron a la OPV de mayo de 2015, han obtenido una rentabilidad del 27% al año. "Es algo que nunca he visto en mi larga trayectoria", ha destacado.

Tobías Martínez, consejero delegado, ha destacado que Cellnex ha multiplicado sus ingresos por cuatro en cuatro años, y por cinco veces y media la generación de caja.

El ejecutivo ha señalado que Cellnex no ha tenido prisa en la ejecución de operaciones de crecimiento, recordando que en 2018 no se hizo ninguna transacción porque no se dieron las condiciones.

Martínez ha destacado la cartera de contratos de Cellnex, que ya alcanza los 36.000 millones de euros.

El directivo ha destacado el alineamiento entre la compañía y los nuevos accionistas de referencia, encabezados por la familia Benetton, en la ejecución de la estrategia de crecimiento.

En relación a los acuerdos entre telecos para compartir redes de cara al 5G, Martínez ha dicho que tienen un impacto neutro para Cellnex. Eso sí, ha advertido que ese tipo de acuerdos no facilitan a las operadoras la posibilidad de monetizar sus redes, porque necesitan que haya un tercer actor como Cellnex.

Con respecto al retorno se la sede social de la compañía a Barcelona, Martínez ha dicho que el consejo de administración lo revisará en su momento. "Estamos abiertos a edtudiar el escenario y tomar la mejor decisión", ha dicho.