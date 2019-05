La FTC amenaza el poder de Zuckerberg con nuevas exigencias en la estructura de Facebook

El poder de Mark Zuckerberg en Facebook está más cuestionado que nunca y podría verse limitado si prosperan las medidas que negocia la Comisión Federal de Comercio de EE UU (FTC) con la compañía tras el escándalo de Cambridge Analytica, que evidenció la mala gestión hecha por la empresa de los datos de sus usuarios. Según avanza Politico.com, la red social y la FTC negocian un acuerdo que iría mucho más allá de una multa de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares a la multinacional. Un hecho que la firma parece haber asumido al desvelar hace unos días en la presentación de sus resultados trimestrales que ha provisionado 3.000 millones de dólares.

El pacto, que está sujeto a cambios, según precisan las fuentes del prestigioso medio, incluiría el nombramiento de un funcionario de privacidad, aprobado por el Gobierno federal, que estaría en la compañía, además de la creación de un comité independiente de supervisión de la privacidad, que podría incluir miembros de la junta de Facebook. Igualmente, el acuerdo, obligaría a ubicar a los ejecutivos con más mentalidad de privacidad en los niveles más altos de la compañía, y Zuckerberg sería designado específicamente como la persona responsable de aplicar todos los cambios. Un movimiento con el que la FTC buscaría que el ejecutivo no escurra el bulto de las malas prácticas de su empresa y hacerle responsable de cualquier fallo que se produzca.

Como advertía ayer la BBC nadie en Silicon Valley tiene tanto poder sobre un gigante tecnológico como Zuckerberg, pues es cofundador, consejero delegado, presidente de la junta y principal accionista de Facebook. Pero con los cambios estructurales que plantea la negociación con la FTC esta situación puede cambiar y provocar una reacción de Wall Street, que apenas ha reaccionado ante la inminente y elevada sanción económica que salvo sorpresa afrontará la compañía, debido a la fortaleza financiera del gigante tecnológico, que vale unos 550.000 millones de dólares en Bolsa. Y es que los cambios que parece exigir la FTC podrían tener un impacto sobre la marcha de la compañía más largo plazo.

La cadena británica alertaba este jueves de la creciente amenaza al poder de Zuckerberg y destacaba la rebelión de algunos inversores de Facebook, que urgen que el ejecutivo sea reemplazado por un presidente independiente por la crisis reputacional que sufre la compañía. Una acción que resulta difícil porque Zuckerberg controla la mayoría de los votos para tomar decisiones en la junta.

Jonas Kron de Trillium Asset Mangement, que lidera ese movimiento, aseguró a la BBC que el directivo debería pensar seriamente en renunciar. “Tiene ejemplos en Larry Page en Alphabet, y Bill Gates en Microsoft, sobre cómo hacer para que un fundador no sea el presidente de la junta (...) Es un paso que no será fácil, pero que beneficiaría a accionistas, empleados y usuarios de todo el mundo”. Facebook, que sufre también la presión de algunos nuevos candidatos presidenciales en EE UU, no quiso hacer comentarios ni a la BBC ni a Politico sobre sus informaciones.