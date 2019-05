Araceli de Frutos (Alhaja Inversiones): “El gran problema es la falta de formación financiera”

El fondo que creó Araceli de Frutos, experta registrada en la CNMV como la empresa número 107 de asesoramiento financiero (eaf), Alhaja Inversiones, de la gestora de Renta 4 ofrece una rentabilidad anual en los tres últimos ejercicios del 5% y en lo que va de 2019 suma un 7,5%. Cuenta con cuatro estrellas Morningstar y es uno de los mejores de su gama. De Frutos también decide las inversiones del fondo Presea Talento Selección, que sube un 8,3% este año.

Tras pasar por Fonditel, InverCaixa y Gespastor, recuerda a los inversores que deben informarse antes de apostar su dinero y afirma que la reforma de la directiva europea Mifid 2, entre cuyos propósitos está el de promover los mejores productos y los más adecuados para el gran público, aún no ha surtido los efectos deseados.

La segunda edición de Mifid 2 está en vigor desde hace casi año y medio. ¿Cómo valora este nuevo escenario?

Se crearon unas expectativas que, de momento, considero que no se han cumplido. La directiva Mifid 2 se ha centrado en la reducción de costes, de asesoramiento y de producto, creyendo que de esa manera se protege al inversor. Pero no se ha tenido en cuenta que a veces lo barato sale caro, ya sea en servicio, ya sea en producto. La cuestión es que en España aún existe escasa formación financiera que hace difícil la aplicación de la directiva.

¿Cuáles son los problemas?

Por un lado están los costes del asesoramiento de la actividad de las empresas de asesoramiento financiero (eaf). Hay que desglosarlos y justificarlos en demasía; en ninguna otra profesión liberal los clientes reciben una información tan detallada de comisiones y gastos. Por otro lado, y creo que aquí sí debería haber incidido la legislación, está la casi imposibilidad que hoy en día tiene un cliente para comprar cualquier fondo en cualquier entidad, por las traídas y llevadas cuentas ómnibus. Los bancos continúan utilizando su gran red comercial para colocar productos propios a la mayoría del público minorista. A esto hay que añadir la dificultad de comercialización de fondos debido a las comisiones que se lleva el vendedor, que siguen siendo fundamentales para que un fondo triunfe en el mercado, al margen de que sea bueno o malo. Si no se entrega una parte importante de la comisión de gestión del fondo, no se comercializa, pese a Mifid 2.

¿Qué aconseja a los inversores?

La clave es dar a conocer a los ahorradores las posibilidades que tienen. No solo existen los bancos, sino una amplia gama de entidades de servicios de inversión que les pueden ayudar a decidir sus inversiones. No está tanto en los costes como en el resultado final que obtienen los clientes, si se adecua a los objetivos de rentabilidad-riesgo. El gran problema está en la falta de formación financiera. Un factor que se debería tener en cuenta para cualquier inversión es que no se necesite el dinero a corto plazo. También es imprescindible saber en lo que se invierte, así como la confianza en el experto o en el producto. Por supuesto, los profesionales no debemos dar falsas expectativas. Sin embargo, la mayoría cuenta al cliente lo que ganará pero no lo que puede perder.

¿El mercado sigue pendiente del Brexit?

Para mí, el Brexit ya marea demasiado, prefiero fijarme en otras cosas. Bien es verdad que he vendido todos los valores con exposición a Reino Unido. Por lo demás, soy moderadamente optimista con el mercado. Se estaba descontando una recesión en el cuarto trimestre de 2018, pero lo que realmente tenemos es una ralentización menos intensa de lo previsto. Por un lado, seguimos con las tensiones comerciales, aunque esperemos que se suavicen y, por otro, los tipos de interés siguen bajos. Si finalmente hay acuerdo comercial y las condiciones financieras siguen como ahora, no espero problemas de crecimiento ni en Estados Unidos ni en países emergentes.

¿Y Europa?

Tenemos una economía europea que crecía a más del 2% y ahora se ha ralentizado hasta situarse por debajo del 1% debido a Italia, Alemania y Francia. Pero este ritmo de crecimiento es, por así decirlo, a lo que podemos estar acostumbrados: Europa tiene difícil crecer. Por el lado de las empresas, los beneficios seguirán aumentando, tanto a un lado como al otro del Atlántico, aunque no sea a ritmos de doble dígito.

¿Qué impacto tendrá el resultado de las elecciones españolas?

El destino económico de España está ligado a la economía internacional, pero también se necesita estabilidad. Que no se pacte con populistas ni independentistas sería lo ideal. La desaceleración está siendo muy suave y el peligro está en que, ante este escenario, se pongan más trabas y regulaciones, por ejemplo, en el mercado de trabajo, que afecten al mundo económico, en lugar de emprender las reformas que se necesitan.

Las Bolsas, pese a las correcciones de las últimas semanas, suben con fuerza en lo que va de año. ¿Van a continuar las alzas?

Soy moderadamente optimista, sí. La vuelta en uve que se ha producido en la renta variable desde las caídas del pasado octubre, que llevaron al Ibex por debajo de los 8.400 puntos a finales de 2018, ha dejado empresas a precios atractivos. Los sectores cíclicos subirán; las empresas de recursos básicos, también. Y veo un clima favorable para los mercados emergentes, con China a la cabeza, y también para Estados Unidos. Esto no quita que, ahora más que nunca, haya que ser muy selectivos con los valores.

¿Cómo ve la renta fija?

La Reserva Federal de Estados Unidos ha frenado las subidas de tipos, y en Europa tardarán en llegar. Es complicado encontrar rentabilidad en renta fija; para hallarla hay que ir a la high yield. Y, para entrar en ese tipo de deuda de alto riesgo, prefiero la renta variable pura y dura.

¿Qué valores tiene el fondo que asesora, Alhaja Inversiones?

Los valores tienen que ser líderes del mercado, estar diversificados geográficamente, contar con capacidad de generación de caja, disponer de un balance saneado y han de premiar al accionista con dividendos sólidos, no tanto por elevados como por sostenibles en el tiempo. Tengo muy en cuenta las megatendencias también. Alhaja está presente en semiconductores (STMicroelectronics, por ejemplo), tecnología en la nube (SAP, Amazon ), en nuevos medios de pago como en Paypal, lujo (LVMH) y medicina (Amplifon). También tiene posiciones en energía (Repsol, Eni, Total, Royal Dutch Shell...) y en valores defensivos para compensar la cartera, como el de utilities, con Iberdrola como compañía más destacada.

¿Qué valores españoles pesan más?

Iberdrola, Logista, Inditex, Merlin Properties y Ence.

¿Considera que el fondo es value, un concepto que sigue siendo un mantra para muchos de sus colegas?

No, no es value como tal. Mi estrategia de gestión es clásica. Utilizo el análisis fundamental, por supuesto, pero también el técnico, como punto de entrada y salida de los valores. Empleo, a su vez, los derivados, especialmente en momentos de alta volatilidad como los que se han sufrido en el mercado. También combino la gestión activa con la pasiva. Donde yo no llego utilizo los fondos cotizados (ETF), tanto sectoriales como para zonas geográficas.