Araceli de Frutos (Alhaja Inversiones): "La corrección ha dejado gangas en valores con dividendos altos y sólidos"

Con más de 20 años de experiencia en la gestión y tras pasar por Fonditel, Invercaixa y Gespastor, Araceli de Frutos, socia fundadora de la eafi 107 y asesora de los fondos Alhaja Inversiones y Presea Talento Selección, acaba de recibir el máximo galardón de Morningstar, las cinco estrellas, para su primer producto. Se ha premiado el buen comportamiento de Alhaja, un mixto moderado que sube más de un 5% anualizado en los últimos tres ejercicios, lo que supone más de un 16% desde su lanzamiento, y bate a la mayoría de sus rivales.

¿Qué ha desencadenado la reciente corrección?

El mercado cotizaba con unas valoraciones muy altas, llevaba descontando más de un año las reformas impositivas de Trump y la verdad es que se esperaba en algún momento. El temor a que la Reserva Federal subiera más rápido y más veces los tipos de interés fue el desencadenante de la virulenta caída.

¿Y qué hay que hacer ahora?

Seguimos positivos con renta variable, más en Europa que en EE UU, pero hay que extremar la selección en valores.

¿Es momento de comprar?

Los últimos movimientos nos dan a entender que los inversores no se fían mucho del mercado… Las subidas pueden aprovecharse para vender valores en los que no se esté muy cómodo y las caídas, que seguiremos sufriendo, para entrar en valores con alta generación de caja libre, bajo endeudamiento y dividendos altos y sostenibles.

¿Como cuáles?

En estos días nos hemos reforzado en telecos y utilities con dividendos sostenibles en el tiempo, y en valores que ya eran favoritos en cartera como Logista, Sanofi o Ence, que nos gustan por su capacidad de remuneración y sus fundamentales.

¿Hay forma de protegerse de los últimos bandazos?

Hemos empezado a utilizar la estrategia con opciones para sacar partido de la volatilidad. El objetivo es ingresar la prima vendiendo opciones call [se vende un derecho de compra] y put [se vende un derecho de venta] y a la vez con ello marcarnos niveles de entrada y salida en el mercado. Nuestro nivel de entrada son los 3.200 puntos del Euro Stoxx 50 y los 3.600, el de venta.

¿Qué nubarrones sobrevuelan los mercados?

Debe vigilarse el repunte de la inflación, mayor de lo esperado, que desencadene mayores alzas de tipos en EE UU, el nivel del bono a 10 años americano y del dólar, que también puede dañar la evolución de los mercados emergentes. La apreciación del euro, además, está haciendo mucho daño a las firmas exportadoras. Y esto sin olvidar las valoraciones de las Bolsas estadounidenses que siguen con un PER [número de veces que el beneficio anual está incluido en el precio] por encima de la media.

¿Dónde más hay valor?

Lo primero es que Alhaja no es un fondo value, que ahora está muy de moda, sino que la gestión es tradicional. Se utiliza tanto el análisis fundamental como el técnico, clave para marcar los niveles de entrada. Dicho esto, los sectores automovilístico, muy castigado por el dieselgate, industrial y el lujo son nuestras apuestas. Las megatendencias, como la de los coches eléctricos, la salud y el envejecimiento o las nuevas tecnologías, también hay que seguirlas.

¿El bitcóin es una megatendencia?

Es una moda. Realmente, el bitcóin, ¿qué es? Porque no es una divisa ni moneda, ¿Es una commodity? ¿Cómo se valora? ¿En qué se basan para que suba o baje su precio? La primera máxima en la inversión es no invertir en lo que no se entienda. Me gusta una frase de Isacc Newton que lo puede resumir: “Un hombre puede imaginar cosas que son falsas pero solo puede entender cosas que son ciertas”. Es una loteria, yo juego a la de Navidad pero un poco por tradición.

¿El sector financiero será el gran beneficiado de las subidas de tipos?

Sí, he ponderado el sector. Alhaja ha comprado Bankia, BNP Paribas y Société Générale. En seguros, Coface y Scor. En el inmobiliario, Unibail. Pero mucho ojo, hay que estar muy vigilantes. Es un riesgo cuando todo el mundo está en el mismo lado.

Metrovacesa acaba de salir a Bolsa. El año pasado lo hicieron Neinor y Aedas y se preparan Via Célere y Haya Real Estate… ¿Estamos en otra burbuja inmobiliaria?

La época anterior no creo que se vuelva a vivir. En España quienes están comprando viviendas mayoritariamente son empresas e inversores extranjeros. Las compras del ciudadano de a pie no son las que están tirando de los precios.

