Victoria para Ferrovial e IAG: la Justicia británica rechaza bloquear la ampliación de Heathrow

Heathrow, el mayor aeropuerto de Europa, ha visto rechazados los intentos del ayuntamiento de Londres y de grupos ecologistas de bloquear la construcción de una tercera pista para absorber su creciente tráfico de pasajeros. Un tribunal británico ha rechazado las medidas solicitadas para paralizar el plan, propuesto el año pasado por el Gobierno británico. Las acciones de IAG, cuya principal base es Londres, suben en torno al 1,5% en Londres, jornada en la que el mercado español permanece cerrado. Ferrovial tiene un 25% de la gestora del aeródromo.

Según los demandantes, el proyecto incumple la política climática británica y no tiene en cuenta los compromisos de reducción de emisiones del acuerdo de París. Los jueces han dictaminado que este acuerdo no forma parte de la legislación británica, por lo que no procede paralizar el proyecto. "La audiencia concernía solamente a la legalidad, y no a los méritos, del proyecto", apuntaron de forma unánime los jueces.

El aeropuerto está "encantado" con la decisión. "El debate se ha ganado no solo en el Parlamento, sino también en los tribunales". La ampliación de Heathrow, el aeropuerto con más tráfico de Europa, acumula retrasos de décadas, condicionada por el ruido de los aviones, la contaminación, la necesaria demolición de viviendas y el impacto en las carreteras cercanas.

Con la luz verde de los tribunales, las obras podrán empezar en 2021, con el objetivo de que la nueva pista esté operativa en 2026. Con ella, la capacidad de Heathrow pasará de 80 a 135 millones de pasajeros al año.La aerolínea Virgin Atlantic ya ha adelantado que espera optar a más permisos de vuelo en este aeródromo.