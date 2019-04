Slack solicita salir a Bolsa en Nueva York sin hacer OPV

Slack, la popular aplicación de mensajería para equipos de trabajo, saldrá a Bolsa en Wall Street próximamente. No obstante, lejos de protagonizar una gigantesca operación de colocación de acciones (e ingreso de efectivo) como Uber, Slack ha optado por registrar exclusivamente la solicitud de admisión a cotización, enviada hoy a la SEC (supervisor de los mercados de EE UU).

Esto significa que las acciones se podrán comprar y vender en el mercado, pero la empresa no hará colocación al público. Dado que no se venderán acciones directamente al público, no habrá una valoración de referencia de la empresa. En la última ronda de financiación, hace algo menos de un año, se valoró la empresa en 6.700 millones de dólares, pero la empresa ha confirmado que este año se han vendido acciones a 26 dólares, lo que implicaría una valoración de unos 13.600 millones (12.200 millones de euros). Con la admisión a negociación, también llamada listing, los fondos que acudieron a dichas rondas o los empleados que han recibido acciones pueden vender.

La empresa cotizará en la Bolsa de Nueva York, una pequeña sorpresa dado que la mayor parte de las tecnológicas cotizan en el mercado Nasdaq. Lo hará con el código "SK". Slack, basada en San Francisco, tiene dos clases de acciones, las de clase B tienen 10 derechos de voto y las de clase A, un voto. Las últimas operaciones que se han cerrado han sido con acciones de clase B.

Slack ha dado también datos del año pasado: la empresa perdió 154 millones de dólares (138 millones de euros) e ingresó 400 millones de dólares (358 millones de euros). Los usuarios activos crecieron en 10 millones.