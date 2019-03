Dia propone reducir el ajuste en 300 personas desde las 2.100 iniciales

Dia ofrece recolocar a 72 de los trabajadores afectados por el cierre de tres almacenes y ha comunicado que estudia no cerrar 29 tiendas. Esto supondría rescatar del expediente de regulación de empleo (ERE) a unas 225 personas, según un comunicado de Comisiones Obreras (CC OO). El grupo de supermercados anunció el pasado 8 de febrero, cuando presentó sus cuentas de 2018, que inciaba un proceso de ajuste de plantilla por 2.100 personas.

La empresa anunció entonces que se proponía "asegurar la sostenibilidad futura de la compañía y reforzar la posición global" y detalló que cerrará 300 tiendas durante este año. Dia finalizó 2018 pasado con una plantilla media de 40.384 trabajadores en todo el grupo, si bien los despidos afectarán a la matriz española, con 15.060 empleados.

CC OO avisa de que lo lógico es que "las medidas que se incorporen al acuerdo no se ejecuten hasta que no queden despejadas cuestiones básicas como quién es el dueño de la empresa". El magnate ruso Mijail Fridman, a través de Letterone, ha anunciado una opa por el 71% de la compañía que no controla a 0,67 euros por acción. Pero su eficacia está condicionada a que al menos el 35% del capital acepte la oferta. Entretanto, el consejo sigue con su hoja de ruta, que pivota sobre una ampliación de capital por 600 millones de euros.

En caso de que la propuesta del consejo resulte derrotada en la junta del próximo 20 de marzo, Fridman tendría el camino expedito para hacerse con la compañía. Si llega a un acuerdo con los bancos acreedores –Santander, BBVA, Sóciété Générale y Barclays son los líderes de las negociaciones, pero hay otras ocho entidades en el sindicato–, el nuevo dueño garantizaría una ampliación de capital de 500 millones de euros. En varios encuentros con periodistas, el socio director de la división de comercio minorista de Letterone, Stephane DuCharme, ha insistido en que la red de Dia no está sobredimensiada y que incluso existe margen para abrir tiendas adicionales.

Para poder cuantificar el impacto económico del ERE y articular una contrapropuesta, CC OO ha solicitado adicionales a la empresa. Tras exigir datos salariales el sindicato ha requerido el análisis económico para elegir las tiendas que tienen que cerrar. "Una vez conozcamos los cálculos que ha realizado la empresa para elaborar la lista de tiendas que, a su criterio, deben cerrar, CCOO contrastará ese análisis para poder presentar una contrapropuesta", sentencia en una nota.