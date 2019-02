Sacyr vende su participación de Itínere y deja a Globalvía como minoritario

La crisis accionarial de Itínere sube de temperatura con la venta por parte de Sacyr de su participación. El 15,5% en manos de la constructora dirigida por Manuel Manrique que tenía dos pretendientes: Globalvía, por un lado, con quien Sacyr pactó la venta (junto con Abanca y Kutxabank), y los fondos Corsair y APG, que esgrimieron un derecho de tanteo para evitar la transmisión de las acciones.

Hoy Sacyr ha comunicado la venta, por 202 millones de euros a la sociedad Itínere Investco BV, firma holandesa cuyo domicilio social coincide con el de otras instrumentales ligadas a APG y Corsair, que tienen su participación a través de la sociedad Gateway. La operación no supone plusvalías sifgnificativas para Sacyr.

Con esta operación, Corsair y APG consolidan el control de Itínere, especialmente después de que anteayer Liberbank vendiese el 5,67% que mantenía en la concesionaria a otra sociedad instrumental domiciliada en Holanda y ligado al fondo Corsair. Con esta operación el fondo alcanzaba ya el 43,6% del capital de Itínere, y si se suma el 15,5% procedente de Sacyr, los inversores extranjeros ya dominan el accionariado frente a Globalvía, que tiene el 40,1% procedente de las participaciones de Abanca y Kutxabank.

Hasta el momento Sacyr no vendido a causa de las medidas cautelares fijadas por una corte arbitral, que estimaron el derecho de primera oferta pactado con los fondos. De hecho, este martes la Corte de Arbitraje de Madrid estableció nuevas medidas que impedían a los fondos de Corsair tomar esta participación hasta que no se pronuncie sobre el contencioso que esta firma mantiene con Globalvía en su puja por hacerse con el control de Itínere, lo que no ha evitado, en principio, la transacción.

Fuentes cercanas a la gestora han indicado a Europa Press que la transacción de las acciones de Sacyr se materializa toda vez que el que compra los títulos no es Gateway, el fondo al que, según aseguran, afectarían las medidas dictadas por la Corte de Arbitraje. No obstante, Globalvía estima que la compraventa supone "saltarse" e "incumplir de forma flagrante" el ponunciamiento del arbitraje.

La orden del pasado martes "prohíbe a Gateway, provisionalmente, adquirir la Participación de Sacyr". Asimismo, "insta a Gateway a que evite la adquisición de la participación de Sacyr por un tercero designado por Gateway o al que Gateway haya cedido su derecho de primera oferta sobre dicha Participación", añade.

Queda pendiente también la reclamación de Globalvía, que durante todo el conflicto (que arrancó en junio del año pasado) ha enarbolado una cláusula de penalización de 100 millones de euros en caso de que la compra pactada no llegue a buen puerto.

Itínere, la empresa en liza, es la sociedad que gestiona seis autopistas del Norte de España, unos 600 kilómetros en total.