Ibex en directo: los mercados echan el freno a la espera de más noticias de Powell

El Ibex duda en zona de máximos. Cotiza el mercado en los miveles más altos desde noviembre, pero echa de menos incentivos para seguir al alza. La buena marcha de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos ha sido el último tren al que se han subido los alcistas, pero dichas negociaciones quedan hoy solapadas por la cumbre de Trump y el líder norcoreano, Kim Jong Un. El otro ojo de los inversores estará en el testimonio ante el Congreso del presidente de la Fed, que empezó ayer y concluye hoy.

En este contexto, los movimientos son limitados. Los futuros en Europa se mueven levemente a la baja, con descensos en torno al 0,15%, similares a los de los futuros de Wall Street, que anoche permanecieron varias horas parados por un fallo técnico en el mercado CME. En Asia los parqués han cerrado, no obstante, con subidas, guiados aún por el optimismo comercial.

Powell no quiso asustar al mercado, y afirmó que sus decisiones sobre tipos de interés estarán ligadas a los datos económicos que se publiquen. En paralelo, apuntó que la situación económica en Estados Unidos es positiva salvo por los vientos de cara que llegan del exterior. Una velada sugerencia a la necesidad de acabar la guerra comercial.

La libra esterlina, por su parte, sigue cotizando al alza el nuevo equilibrio con el que Theresa May ha capeado la rebelión en su partido, alejando la perspectiva de un Brexit sin acuerdo: Reino Unido no romperá con Europa el 29 demarzo si los parlamentarios no quieren, y solo una minoría está dispuesta a aceptar una ruptura por las bravas. La divisa, así, se revaloriza un 1,5% esta semana hasta 1,32 dólares.El euro cotiza con pocos movimientos ante el dólar, en 1,138.

En el mercado de deuda, la española sigue beneficiándose de la elevadísima demanda en la colocación sindicada del Tesoro: el bono está en mínimos de más de dos años, en el 1,138%, y el tipo de interés ha bajado más de 20 puntos en 2019. El petróleo, por su parte, sube un 0,7% a 65,7 dólares el Brent.