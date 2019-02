Ruiz-Scholtes (UBS): “Esperamos un año de subidas en Bolsa de entre el 10% y el 15%

Su visión hace más de un año para la Bolsa española era neutral, en la idea de que el alza de tipos interés, motor para las cotizaciones bancarias, se haría esperar. Ahora, en contra de lo que descuenta buena parte del mercado, sí prevé que el BCE esté en condiciones de elevar los tipos de referencia al menos a principios de 2020. Roberto Ruiz-Scholtes, director de estrategia de UBS Banca Privada en España, confía en que la economía de la zona euro remontará en la segunda parte del año y que para entonces, habrán quedado despejadas incógnitas políticas como la relación comercial entre EE UU y China o el Brexit. En España, el alza de tipos por la que apuesta Scholtes, servirá por fin para el despegue del Ibex, sin que la actual incertidumbre política vaya a ser tampoco un obstáculo.

¿Cuál es su visión de la Bolsa española?

Hay muy poca visibilidad en el resultado de las elecciones generales pero, partiendo de la premisa de que hay poca probabilidad de un gobierno populista que pueda sentarle mal a los inversores extranjeros, mantenemos una ligera preferencia por Bolsa española.

¿Considera Gobierno populista uno en el que estuviera Vox?

No, uno en el que estuviera Podemos. Lo que más puede preocupar a los inversores es que se pudieran deshacer reformas estructurales, como la reforma del mercado laboral o la del sistema de pensiones. Lo bueno de Vox para los mercados es que no se manifiesta en temas económicos ni lo va a hacer, su propuesta es otra. Y no estaría en cualquier caso en el Gobierno, da la sensación.

¿No hay temor a que pueda resurgir con fuerza la tensión política en Cataluña?

Los inversores extranjeros lo ven como ruido de política interna que no va a tener consecuencias graves. Han visto que todos estos años el crecimiento económico apenas se ha resentido y lo tienen muy olvidado. Su ventaja es que lo ven con objetividad, con sangre fría. En España hay una serie de factores que están haciendo el puente que permite salvar la debilidad de Italia o Alemania en estos meses. La recuperación de la construcción residencial o una política fiscal expansiva son factores que explican ritmos de crecimiento cercanos al 2%. Lo ideal habría sido una subida del salario mínimo repartida en tres o cuatro ejercicios, pero no es algo que nos haya hecho cambiar las cifras de crecimiento y creación de empleo que manejamos.

¿Qué impacto prevé de otros riesgos como las elecciones europeas o el Brexit?

Las elecciones europeas van a seguir frenando la inversión en Europa, lo que se suma a la debilidad de sus economías. Conservadores, liberales y socialdemócratas tendrán una mayoría de escaños en el Parlamento pero va a ser muy difícil llegar a un consenso de países, de partidos y de perspectivas de qué se quiere hacer con Europa. En cuanto al Brexit, pinta que habrá un retraso hasta fin de año para dar tiempo a negociar un régimen transitorio. El mercado hace bien en estar relativamente tranquilo en ese sentido.

¿Qué tiene que suceder en los próximos meses para que continúe el alza bursátil?

Primero esperamos un acuerdo comercial entre EE UU y China aunque no el gran acuerdo comercial, con mayúsculas. Nuestro escenario central es que se mantienen los aranceles que ya están en vigor, en un acuerdo frágil en términos de confianza mutua. Posiblemente la primera reacción del mercado sea vender tras la noticia. Una corrección dentro de lo que va a seguir siendo una tendencia alcista. Así, un acuerdo comercial y mejora de datos económicos en primavera creemos va a ser suficiente para que los bancos centrales vayan cambiando el mensaje. El proceso va a venir sobre todo por la Fed. Tiene que ser la que se muestre más confiada y vuelva a considerar posibles subidas de tipos.

¿Qué espera del BCE?

En la zona euro lo que vamos a ir viendo a partir de la primavera es una reaceleración de la economía y un 2020 en el que el crecimiento probablemente va a ser superior al de 2019. Todavía el BCE va a estar en disposición de subir los tipos. Nuestra previsión es que los de referencia estarán en 2020 entre el 0,25% y el 0,5%. En Bolsa si se desenvuelve todo como esperamos, será un año de subidas de entre el 10% y el 15%. Los valores justos que vemos de hecho para este año son el 3.500 del Eurostoxx y 10.000 del Ibex, todavía queda recorrido.

¿Y cuándo llegará la temida recesión?

No será por ninguna de las causas típicas de una recesión. No hay graves desequilibrios macroeconómicos, ni hay grandes burbujas inmobiliarias, crediticias o bursátiles. Lo que nos preocupa en todo caso es que si en algún momento hay un bache económico como el que estamos viendo ahora, un error de política económica agrave las cosas. Que Trump o quien sea en EE UU de repente decida una política fiscal muy agresiva o que Italia ya de verdad rompa las reglas de juego fiscales con Bruselas. Ese tipo de cosas son las que podrían convertir un bache o una recesión técnica muy leve en algo más serio. Pero no lo vemos ni en 2019 ni en 2020.