La CNMV multa a Vidrala y a su director financiero con 180.000 euros por manipular el mercado

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado a Vidrala con 150.000 euros y a su director financiero, Rául Gómez Merino, con otros 30.000 euros por la realización de prácticas de manipulación de mercado con acciones propias en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 19 de octubre de 2015.

Asimismo, ha impuesto a Norbolsa una sanción de 40.000 euros por incumplir su obligación de comunicar a la CNMV como operaciones sospechosas de constituir manipulación de mercado las realizadas por Vidrala con acciones propias en el periodo citado. Concretamente, el artículo de la normativa al que alude la sanción cita la realización de operaciones "que proporcionen o puedan proporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de los valores negociables o instrumentos financieros" o "que aseguren, por medio de una persona o de varias personas que actúen de manera concertada, el precio de uno o varios instrumentos financieros en un nivel anormal o artificial".

La CNMV considera que Vidrala, su director financiero y Norbolsa cometieron una infracción grave tipificada en la Ley del Mercado de Valores. Las infracciones pueden ser leves, que no se hacen públicas, graves y muy graves. El hecho de que la sanción sea grave y no muy grave indica que las operaciones no produjeron "una alteración significativa de la cotización", pues en ese caso las infracciones se considerarían muy graves, de acuerdo con la normativa.

Estas sanciones, publicadas este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), han sido declaradas firmes en vía administrativa, sin perjuicio de los recursos que pudieran interponerse en la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

También ha sido sancionada la gestora de fondos de Riva y García, con 50.000 euros por incumplir la normativa respecto a la contabilidad de la sociedad de capital riesgo Tirant inversiones, contabilidad de la que se encargaba Riva y García Gestión. La sanción también es de carácter grave.