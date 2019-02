May se vuelve a enfrentar a una difícil votación interna por el Brexit

La Cámara de los Comunes de Reino Unido debate y vota este jueves la estrategia a seguir en la negociación del Brexit. Los diputados votarán a partir de las 12.30 (hora peninsular) enmiendas a una moción presentada por el Gobierno de la primera ministra, Theresa May, que todavía no ha sido divulgada.

Los conservadores euroescépticos ya han manifestado su malestar ante la posibilidad de que se plantee impedir una salida sin acuerdo. Este grupo no está dispuesto a negociar una salida de Reino Unido de la UE posterior al 29 de marzo, fecha acordada en un inicio entre Londres y Bruselas.

El pasado enero, la Cámara de los Comunes rechazó el texto que May negoció con Bruselas, pero días días después aprobaron una enmienda que pidió que la primera ministra renegociase el documento y también se mostraron a favor de que la salida del Reino Unido de la UE sea con acuerdo. May declaró este miércoles que Reino Unido se irá de la UE el 29 de marzo de manera acordada y no a través de un Brexit "duro", sin acuerdo.

Una de las principales diferencias entre Reino Unido y la UE es la controvertida salvaguarda irlandesa. La UE quiere evitar un control aduanero en la frontera entre Irlanda del Norte, que forma parte de Reino Unido, y la República de Irlanda, Estado miembro de la UE.

Los conservadores euroescépticos y el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte lo ven como una amenaza a su integridad territorial y como una "trampa" de Bruselas para que continúe bajo el paraguas y supervisión de la UE.

May ha cedido ante el pedido de Bruselas de establecer una salvaguarda entre las dos Irlandas, pero no ha logrado, de momento, convencer a los diputados británicos.